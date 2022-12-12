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Здание амбулатории в Донецке повредило при обстреле украинскими войсками
Здание амбулатории в Донецке повредило при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 12.12.2022
Здание амбулатории в Донецке повредило при обстреле украинскими войсками
Здание амбулатории №2 повреждено при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:38
2022-12-12T14:38
2022-12-12T14:38
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Здание амбулатории №2 повреждено при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк: Петровский район: повреждено здание амбулатории №2 "ЦПМСП №10 города Донецка" по улице Возрождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее в представительстве сообщали, что украинские войска выпустили по Петровскому району шесть ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Здание амбулатории в Донецке повредило при обстреле украинскими войсками
Представительство ДНР сообщило о повреждении здания амбулатории при обстреле ВСУ Донецка