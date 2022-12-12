https://ria.ru/20221212/donetsk-1838072756.html

Здание амбулатории в Донецке повредило при обстреле украинскими войсками

Здание амбулатории в Донецке повредило при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 12.12.2022

Здание амбулатории в Донецке повредило при обстреле украинскими войсками

Здание амбулатории №2 повреждено при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:38

2022-12-12T14:38

2022-12-12T14:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Здание амбулатории №2 повреждено при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк: Петровский район: повреждено здание амбулатории №2 "ЦПМСП №10 города Донецка" по улице Возрождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее в представительстве сообщали, что украинские войска выпустили по Петровскому району шесть ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

донецк

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс