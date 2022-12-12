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В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:00
2022-12-12T09:00
2022-12-12T09:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 11 декабря 2022 года составляет девять человек, в том числе дети 2011 и 2019 годов рождения. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Представительство ДНР заявило о девяти пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ за сутки