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В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022

В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:00

2022-12-12T09:00

2022-12-12T09:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 11 декабря 2022 года составляет девять человек, в том числе дети 2011 и 2019 годов рождения. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс