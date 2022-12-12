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В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/donbass-1837957258.html
В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:00
2022-12-12T09:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 11 декабря 2022 года составляет девять человек, в том числе дети 2011 и 2019 годов рождения. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
09:00 12.12.2022
 
В ДНР девять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Представительство ДНР заявило о девяти пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 11 декабря 2022 года составляет девять человек, в том числе дети 2011 и 2019 годов рождения. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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