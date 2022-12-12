https://ria.ru/20221212/dokhody-1838142291.html

Британцы столкнулись с максимальным с 1977 года падением реальных доходов

Британцы столкнулись с максимальным с 1977 года падением реальных доходов - РИА Новости, 12.12.2022

Британцы столкнулись с максимальным с 1977 года падением реальных доходов

Реальная заработная плата жителей Великобритании упала в 2022 году на максимальные с 1977 года 3% на фоне высокого роста стоимости жизни, говорится в анализе... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:38

2022-12-12T17:38

2022-12-12T17:38

экономика

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россия

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Реальная заработная плата жителей Великобритании упала в 2022 году на максимальные с 1977 года 3% на фоне высокого роста стоимости жизни, говорится в анализе Британского конгресса тред-юнионов (TUC), опубликованном в понедельник на сайте организации.Из-за рекордной инфляции работники теряют в среднем по 76 фунтов стерлингов в месяц в 2022 году, в то время как для сотрудников государственного сектора этот показатель составляет 180 фунтов в месяц, отмечается на сайте.Реальная годовая зарплата медсестер уменьшилась за год на 1800 фунтов стерлингов, а по сравнению с показателями за 2010 год – на пять тысяч фунтов. Реальные доходы парамедиков и акушерок упали на 2400 фунтов в 2022 году и более чем на шесть тысяч фунтов с 2010 года, говорится в документе.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836526255.html

https://ria.ru/20221212/polozhenie-1838113677.html

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экономика, великобритания, россия, украина