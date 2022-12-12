ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Верхнеторецкое
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 32 снаряда по Донецку, Майорску и Верхнеторецкому
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Майорск и Верхнеторецкое, выпустив 32 снаряда в общей сложности, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, по Майорску в 13.20, 13.40 и 14.05 было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов из танка, по Верхнеторецкому в 14.05 – шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.