https://ria.ru/20221212/dnr-1838089014.html

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Верхнеторецкое

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Верхнеторецкое - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Майорск и Верхнеторецкое, выпустив 32 снаряда в общей сложности, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:09

2022-12-12T15:09

2022-12-12T15:09

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Майорск и Верхнеторецкое, выпустив 32 снаряда в общей сложности, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, по Майорску в 13.20, 13.40 и 14.05 было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов из танка, по Верхнеторецкому в 14.05 – шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато