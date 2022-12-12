https://ria.ru/20221212/chelyabinsk-1837987043.html

В Челябинске СК проверит информацию о смерти третьеклассника с ОРВИ

В Челябинске СК проверит информацию о смерти третьеклассника с ОРВИ - РИА Новости, 12.12.2022

В Челябинске СК проверит информацию о смерти третьеклассника с ОРВИ

Следственные органы проводят проверку после смерти подростка около больницы в Челябинске, которого после ухудшения состояния здоровья мама, не дождавшись... РИА Новости, 12.12.2022

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти подростка около больницы в Челябинске, которого после ухудшения состояния здоровья мама, не дождавшись "скорую", повезла в медучреждение на такси.В одном из Telegram-каналов в понедельник сообщили о том, что в Челябинске умер третьеклассник, которому поставили диагноз ОРВИ. Он был на больничном с пятницы, позже его состояние ухудшилось – вечером в воскресенье мать ребенка, не дождавшись скорой помощи, повезла его в больницу на такси. Мальчик скончался, не доехав до медучреждения."Проводится проверка по факту смерти подростка. В настоящее время нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер", - сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.Собеседник агентства уточнил, что все обстоятельства случившегося будут устанавливаться, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.В прокуратуре региона РИА Новости добавили, что контролируют ход доследственной проверки.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мальчик, учащийся 3-го класса, скончался в воскресенье в 22.40 (20.40 мск) в автомобиле такси у горбольницы №8.

https://ria.ru/20221212/proverka-1837959119.html

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происшествия, здоровье - общество, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область