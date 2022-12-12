https://ria.ru/20221212/chasovye-1837949327.html
В Президентском полку рассказали, чему учат часовых "Поста №1"
В Президентском полку рассказали, чему учат часовых "Поста №1" - РИА Новости, 12.12.2022
В Президентском полку рассказали, чему учат часовых "Поста №1"
Часовые, стоящие в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, имеют право общаться со своими родными вне службы, но должны не... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:25
2022-12-12T07:25
2022-12-12T07:25
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Часовые, стоящие в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, имеют право общаться со своими родными вне службы, но должны не реагировать на них, находясь на посту, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин.В понедельник исполняется 25 лет со дня установки постоянного поста почетного караула ("Поста №1") у Вечного огня в Александровском саду в столице России. Это главный караульный пост в стране. Службу на нем несут военнослужащие Президентского полка.В ходе подготовки будущих часовых "Поста № 1" в числе прочего учат оставаться невозмутимыми во время службы, не реагировать на появление посторонних лиц, сказал Филякин журналистам."Мы прекрасно понимаем, что при несении службы на посту к молодому человеку могут приехать родные, близкие, друзья", - пояснил генерал."Это не самое страшное. Девушки – это страшнее", - улыбаясь, добавил он.Хотя для молодых военнослужащих прибытие родного человека к "Посту №1" – это радость и праздник, но командир старается предоставить им право встретиться со своими родными до заступления на службу или после нее, отметил Филякин.
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В Президентском полку рассказали, чему учат часовых "Поста №1"
Командир Президентского полка Филякин: часовые не могут отвлекаться на посторонних лиц
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Часовые, стоящие в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, имеют право общаться со своими родными вне службы, но должны не реагировать на них, находясь на посту, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин.
В понедельник исполняется 25 лет со дня установки постоянного поста почетного караула ("Поста №1") у Вечного огня в Александровском саду в столице России. Это главный караульный пост в стране. Службу на нем несут военнослужащие Президентского полка
.
В ходе подготовки будущих часовых "Поста № 1" в числе прочего учат оставаться невозмутимыми во время службы, не реагировать на появление посторонних лиц, сказал Филякин журналистам.
"Мы прекрасно понимаем, что при несении службы на посту к молодому человеку могут приехать родные, близкие, друзья", - пояснил генерал.
"Это не самое страшное. Девушки – это страшнее", - улыбаясь, добавил он.
Хотя для молодых военнослужащих прибытие родного человека к "Посту №1" – это радость и праздник, но командир старается предоставить им право встретиться со своими родными до заступления на службу или после нее, отметил Филякин.