https://ria.ru/20221212/but-1838065502.html

В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично

В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично - РИА Новости, 12.12.2022

В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:22

2022-12-12T14:22

2022-12-12T14:25

владимир путин

виктор бут

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не известно."Нет, насколько мне известно, нет. Впрочем, по телефону не могу сказать, точно не знаю", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, было ли общение с Бутом у президента лично или по телефону.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В минувший четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, виктор бут, политика, россия, сша, дмитрий песков