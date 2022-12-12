https://ria.ru/20221212/but-1838065502.html
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:22
2022-12-12T14:22
2022-12-12T14:25
владимир путин
виктор бут
политика
россия
сша
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391623_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_3d9209ef60c952873587b93d74798b9a.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не известно."Нет, насколько мне известно, нет. Впрочем, по телефону не могу сказать, точно не знаю", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, было ли общение с Бутом у президента лично или по телефону.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В минувший четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20221212/ldpr-1837981969.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391623_60:0:1008:711_1920x0_80_0_0_2fd08231f194e9b7b041d1726a8d305f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, виктор бут, политика, россия, сша, дмитрий песков
Владимир Путин, Виктор Бут, Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
14:22 12.12.2022 (обновлено: 14:25 12.12.2022)
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично
Песков заявил, что Путин не встречался с Бутом лично, но не исключил разговора по телефону