Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/but-1838065502.html
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:22
2022-12-12T14:25
владимир путин
виктор бут
политика
россия
сша
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391623_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_3d9209ef60c952873587b93d74798b9a.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не известно."Нет, насколько мне известно, нет. Впрочем, по телефону не могу сказать, точно не знаю", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, было ли общение с Бутом у президента лично или по телефону.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В минувший четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20221212/ldpr-1837981969.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391623_60:0:1008:711_1920x0_80_0_0_2fd08231f194e9b7b041d1726a8d305f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, виктор бут, политика, россия, сша, дмитрий песков
Владимир Путин, Виктор Бут, Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
14:22 12.12.2022 (обновлено: 14:25 12.12.2022)
 
В Кремле заявили, что Путин не встречался с Бутом лично

Песков заявил, что Путин не встречался с Бутом лично, но не исключил разговора по телефону

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВиктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не известно.
"Нет, насколько мне известно, нет. Впрочем, по телефону не могу сказать, точно не знаю", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, было ли общение с Бутом у президента лично или по телефону.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В минувший четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут на всероссийском слете ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:54
Виктор Бут вступил в ЛДПР
 
Владимир ПутинВиктор БутПолитикаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала