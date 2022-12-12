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Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца - РИА Новости, 12.12.2022
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Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца
Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца - РИА Новости, 12.12.2022
Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца
В Москве после запуска Большой кольцевой линии метро не будет останавливаться развитие метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:03
2022-12-12T13:03
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
московский метрополитен
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Москве после запуска Большой кольцевой линии метро не будет останавливаться развитие метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Реализация крупнейшего в мире проекта метростроения – Большой кольцевой линии - близка к завершению: ее общая строительная готовность составляет 97%. До конца этого года планируем закончить все строительные работы, а уже в начале следующего – запустить движение на всем протяжении кольца", – подчеркнул он, добавив, что на этом работы по строительству метро не закончатся.По его словам, в настоящее время ведется работа по проектированию и строительству новых радиальных линий. Например, уже в 2023 году планируется ввести в строй участок продления Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково", а также запустить участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская " до станции "Физтех".Кроме того, уточнил Бочкарев, программой развития сети московского метрополитена предусмотрено возведение трех новых радиальных линий: Троицкой (ее строительство уже активно ведется), Бирюлевской и Рублево-Архангельской.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московский метрополитен
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Московский метрополитен
13:03 12.12.2022
 

Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Москве после запуска Большой кольцевой линии метро не будет останавливаться развитие метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Реализация крупнейшего в мире проекта метростроения – Большой кольцевой линии - близка к завершению: ее общая строительная готовность составляет 97%. До конца этого года планируем закончить все строительные работы, а уже в начале следующего – запустить движение на всем протяжении кольца", – подчеркнул он, добавив, что на этом работы по строительству метро не закончатся.
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В Москве проложили второй тоннель Рублево-Архангельской линии метро
По его словам, в настоящее время ведется работа по проектированию и строительству новых радиальных линий. Например, уже в 2023 году планируется ввести в строй участок продления Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково", а также запустить участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская " до станции "Физтех".
Кроме того, уточнил Бочкарев, программой развития сети московского метрополитена предусмотрено возведение трех новых радиальных линий: Троицкой (ее строительство уже активно ведется), Бирюлевской и Рублево-Архангельской.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМосковский метрополитен
 
 
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