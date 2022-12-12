https://ria.ru/20221212/bochkarev-1838032729.html

Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца

Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца - РИА Новости, 12.12.2022

Бочкарев: метро продолжит развиваться после запуска второго кольца

В Москве после запуска Большой кольцевой линии метро не будет останавливаться развитие метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:03

2022-12-12T13:03

2022-12-12T13:03

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

московский метрополитен

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Москве после запуска Большой кольцевой линии метро не будет останавливаться развитие метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Реализация крупнейшего в мире проекта метростроения – Большой кольцевой линии - близка к завершению: ее общая строительная готовность составляет 97%. До конца этого года планируем закончить все строительные работы, а уже в начале следующего – запустить движение на всем протяжении кольца", – подчеркнул он, добавив, что на этом работы по строительству метро не закончатся.По его словам, в настоящее время ведется работа по проектированию и строительству новых радиальных линий. Например, уже в 2023 году планируется ввести в строй участок продления Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково", а также запустить участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская " до станции "Физтех".Кроме того, уточнил Бочкарев, программой развития сети московского метрополитена предусмотрено возведение трех новых радиальных линий: Троицкой (ее строительство уже активно ведется), Бирюлевской и Рублево-Архангельской.

https://realty.ria.ru/20221206/metro-1836570076.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московский метрополитен