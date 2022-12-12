https://ria.ru/20221212/bliznetsy-1837948473.html

В Президентском полку рассказали, почему 9 мая на Посту №1 стоят близнецы

В Президентском полку рассказали, почему 9 мая на Посту №1 стоят близнецы - РИА Новости, 12.12.2022

В Президентском полку рассказали, почему 9 мая на Посту №1 стоят близнецы

В особые даты, например в День Победы, в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве стоят близнецы, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T07:16

2022-12-12T07:16

2022-12-12T09:41

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В особые даты, например в День Победы, в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве стоят близнецы, рассказал журналистам командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны генерал-майор Андрей Филякин."У нас служат шесть пар близнецов. И это очень приветствуется. И мы с удовольствием берем ребят", — сказал он.По словам генерала, два совершенно одинаковых часовых справа и слева всегда вызывают живой интерес у посетителей.Кроме того, среди военнослужащих роты почетного караула есть даже династии."У нас есть шесть человек на сегодняшний день, у которых в свое время служили старшие представители их семей — отцы, братья, дяди, и несли службу на этом посту, и даже несли службу на Посту №1 у Мавзолея", — добавил Филякин.Для службы в почетном карауле подбираются наиболее подготовленные люди, отметил командир полка. Он пояснил, что к кандидатам предъявляют довольно жесткие требования: у них должна быть хорошая физическая подготовка, отличное состояние здоровья, положительные характеристики и соответствующие внешние данные — в частности, рост военнослужащих от 185 сантиметров. Караул несет службу ежедневно с восьми утра и до восьми вечера, всего выставляется четыре пары часовых, которые несут службу поочередно по часу. Смена караула происходит в любую погоду, и за 25 лет, по словам Филякина, не было таких случаев, которые могли бы отменить церемонию.Сегодня, 12 декабря, исполняется 25 лет со дня установки главного поста почетного караула в России — Поста №1 у Вечного огня в Александровском саду.

https://ria.ru/20221212/chasovye-1837947496.html

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