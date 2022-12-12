https://ria.ru/20221212/bezhentsy-1838046427.html

В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных

В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных - РИА Новости, 12.12.2022

В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных

Польские пограничники пытались вытеснить беженцев в Белоруссию, используя калитку для пропуска животных, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:51

2022-12-12T13:51

2022-12-12T16:38

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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Польские пограничники пытались вытеснить беженцев в Белоруссию, используя калитку для пропуска животных, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета."Вчера, 11 декабря, на границе с Польшей белорусский пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. Для вытеснения польские силовики использовали калитку "для пропуска животных" в заграждении, вблизи которой находили трупы (беженцев – ред.) в октябре и ноябре т.г.", - отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник.В ГПК подчеркивают, что люди, находящиеся в уязвимом положении, были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни.В комитете также обратили внимание, что польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Белоруссией для сокрытия от общественности своих незаконных действий и реальных событий на границе.

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