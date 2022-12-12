13:51 12.12.2022 (обновлено: 16:38 12.12.2022)
В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных
В Белоруссии показали видео, как из Польши вытесняли беженцев через калитку для животных
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкПограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта
Пограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта. Архивное фото
МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Польские пограничники пытались вытеснить беженцев в Белоруссию, используя калитку для пропуска животных, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
"Вчера, 11 декабря, на границе с Польшей белорусский пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. Для вытеснения польские силовики использовали калитку "для пропуска животных" в заграждении, вблизи которой находили трупы (беженцев – ред.) в октябре и ноябре т.г.", - отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник.
В ГПК подчеркивают, что люди, находящиеся в уязвимом положении, были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни.
В комитете также обратили внимание, что польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Белоруссией для сокрытия от общественности своих незаконных действий и реальных событий на границе.
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