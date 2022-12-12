Рейтинг@Mail.ru
В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/bezhentsy-1838046427.html
В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных
В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных - РИА Новости, 12.12.2022
В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных
Польские пограничники пытались вытеснить беженцев в Белоруссию, используя калитку для пропуска животных, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:51
2022-12-12T16:38
в мире
польша
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152527/20/1525272068_0:38:3085:1773_1920x0_80_0_0_3b19f540b8f8150a237d66fab240e9d4.jpg
МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Польские пограничники пытались вытеснить беженцев в Белоруссию, используя калитку для пропуска животных, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета."Вчера, 11 декабря, на границе с Польшей белорусский пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. Для вытеснения польские силовики использовали калитку "для пропуска животных" в заграждении, вблизи которой находили трупы (беженцев – ред.) в октябре и ноябре т.г.", - отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник.В ГПК подчеркивают, что люди, находящиеся в уязвимом положении, были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни.В комитете также обратили внимание, что польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Белоруссией для сокрытия от общественности своих незаконных действий и реальных событий на границе.
https://ria.ru/20221211/bezhentsy-1837846421.html
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152527/20/1525272068_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8feadfe3355f3b1833157ce376f7d89c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
13:51 12.12.2022 (обновлено: 16:38 12.12.2022)
 
В Польше беженцев вытесняли в Белоруссию через калитку для животных

В Белоруссии показали видео, как из Польши вытесняли беженцев через калитку для животных

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкПограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта
Пограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Пограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Польские пограничники пытались вытеснить беженцев в Белоруссию, используя калитку для пропуска животных, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
"Вчера, 11 декабря, на границе с Польшей белорусский пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. Для вытеснения польские силовики использовали калитку "для пропуска животных" в заграждении, вблизи которой находили трупы (беженцев – ред.) в октябре и ноябре т.г.", - отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник.
В ГПК подчеркивают, что люди, находящиеся в уязвимом положении, были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни.
В комитете также обратили внимание, что польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Белоруссией для сокрытия от общественности своих незаконных действий и реальных событий на границе.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 11:31
FT: Европа устала от украинских беженцев
 
В миреПольшаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала