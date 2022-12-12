https://ria.ru/20221212/belgorod-1837969405.html
Гладков рассказал о закупленных автобусах для белгородских школьников
Гладков рассказал о закупленных автобусах для белгородских школьников - РИА Новости, 12.12.2022
Гладков рассказал о закупленных автобусах для белгородских школьников
Власти Белгородской области закупили 24 новых школьных автобуса на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:15
2022-12-12T10:15
2022-12-12T10:15
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области закупили 24 новых школьных автобуса на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении.Он отметил, что сейчас идёт процесс оформления документации для запуска школьных автобусов в первый рейс."Надеемся, что оперативная обстановка позволит хотя бы начиная с четвёртой четверти работу из онлайн перевести в обычный режим в приграничных территориях, и автобусы будут, как всегда, забирать наших детей и возить их в школу", - сказал руководитель Белгородской области.Ранее по решению оперативного штаба под руководством губернатора Гладкова было принято решение о продлении дистанционного формата обучения в образовательных учреждениях региона, расположенных в приграничных районах, до марта 2023 года. Работа детских садов организована в режиме дежурных групп.
https://ria.ru/20221209/belgorod-1837486128.html
https://ria.ru/20221207/preobrazovanie-1837060295.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков рассказал о закупленных автобусах для белгородских школьников
Губернатор Гладков рассказал о 24 закупленных автобусах для белгородских школьников
БЕЛГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области закупили 24 новых школьных автобуса на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении.
Он отметил, что сейчас идёт процесс оформления документации для запуска школьных автобусов в первый рейс.
"Надеемся, что оперативная обстановка позволит хотя бы начиная с четвёртой четверти работу из онлайн перевести в обычный режим в приграничных территориях, и автобусы будут, как всегда, забирать наших детей и возить их в школу", - сказал руководитель Белгородской области.
Ранее по решению оперативного штаба под руководством губернатора Гладкова было принято решение о продлении дистанционного формата обучения в образовательных учреждениях региона, расположенных в приграничных районах, до марта 2023 года. Работа детских садов организована в режиме дежурных групп.