https://ria.ru/20221212/bank-1838130070.html
Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП
Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП - РИА Новости, 12.12.2022
Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП
Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:56
2022-12-12T16:56
2022-12-12T16:56
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных предпринимателей и абсолютный лидер в цифровизации внешнеэкономической деятельности, гибкости управления депозитом, удобным кредитам, управлению доступами и ролями, сообщает пресс-служба крупнейшего универсального частного банка в России.Для исследования Business Internet Banking Rank 2022 аналитики Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей в разрезе двух моделей: малого и микробизнеса. Рассмотрели 146 пользовательских сценариев по 760 показателям эффективности, детально изучили лучшие практики российских интернет-банков."Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов. Отрыв от рынка дает детальная проработка задач предпринимателей и больший охват сценариев.В Альфа-Банке – лучшие сервисы для ВЭД, самые удобные и прозрачные кредиты, которые всегда можно оформить онлайн, лучшие возможности для онлайн-работы с депозитами", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20221201/pobeditel-1835725368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
Новости компаний - Экономика, Альфа-банк, Россия
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных предпринимателей и абсолютный лидер в цифровизации внешнеэкономической деятельности, гибкости управления депозитом, удобным кредитам, управлению доступами и ролями, сообщает пресс-служба крупнейшего универсального частного банка в России.
Для исследования Business Internet Banking Rank 2022 аналитики Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей в разрезе двух моделей: малого и микробизнеса. Рассмотрели 146 пользовательских сценариев по 760 показателям эффективности, детально изучили лучшие практики российских интернет-банков.
"Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов. Отрыв от рынка дает детальная проработка задач предпринимателей и больший охват сценариев.
В Альфа-Банке
– лучшие сервисы для ВЭД, самые удобные и прозрачные кредиты, которые всегда можно оформить онлайн, лучшие возможности для онлайн-работы с депозитами", - говорится в пресс-релизе.