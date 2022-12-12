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Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП - РИА Новости, 12.12.2022
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Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП
Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП - РИА Новости, 12.12.2022
Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП
Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:56
2022-12-12T16:56
новости компаний - экономика
альфа-банк
россия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных предпринимателей и абсолютный лидер в цифровизации внешнеэкономической деятельности, гибкости управления депозитом, удобным кредитам, управлению доступами и ролями, сообщает пресс-служба крупнейшего универсального частного банка в России.Для исследования Business Internet Banking Rank 2022 аналитики Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей в разрезе двух моделей: малого и микробизнеса. Рассмотрели 146 пользовательских сценариев по 760 показателям эффективности, детально изучили лучшие практики российских интернет-банков."Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов. Отрыв от рынка дает детальная проработка задач предпринимателей и больший охват сценариев.В Альфа-Банке – лучшие сервисы для ВЭД, самые удобные и прозрачные кредиты, которые всегда можно оформить онлайн, лучшие возможности для онлайн-работы с депозитами", - говорится в пресс-релизе.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
Новости компаний - Экономика, Альфа-банк, Россия
16:56 12.12.2022
 

Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных предпринимателей и абсолютный лидер в цифровизации внешнеэкономической деятельности, гибкости управления депозитом, удобным кредитам, управлению доступами и ролями, сообщает пресс-служба крупнейшего универсального частного банка в России.
Для исследования Business Internet Banking Rank 2022 аналитики Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей в разрезе двух моделей: малого и микробизнеса. Рассмотрели 146 пользовательских сценариев по 760 показателям эффективности, детально изучили лучшие практики российских интернет-банков.
Логотип компании Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 21:07
Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности
"Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов. Отрыв от рынка дает детальная проработка задач предпринимателей и больший охват сценариев.
В Альфа-Банке – лучшие сервисы для ВЭД, самые удобные и прозрачные кредиты, которые всегда можно оформить онлайн, лучшие возможности для онлайн-работы с депозитами", - говорится в пресс-релизе.
 
Новости компаний - ЭкономикаАльфа-банкРоссия
 
 
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