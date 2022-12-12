https://ria.ru/20221212/bank-1838130070.html

Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП

Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП - РИА Новости, 12.12.2022

Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП

Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:56

2022-12-12T16:56

2022-12-12T16:56

новости компаний - экономика

альфа-банк

россия

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка, согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, - лучший для индивидуальных предпринимателей и абсолютный лидер в цифровизации внешнеэкономической деятельности, гибкости управления депозитом, удобным кредитам, управлению доступами и ролями, сообщает пресс-служба крупнейшего универсального частного банка в России.Для исследования Business Internet Banking Rank 2022 аналитики Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей в разрезе двух моделей: малого и микробизнеса. Рассмотрели 146 пользовательских сценариев по 760 показателям эффективности, детально изучили лучшие практики российских интернет-банков."Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов. Отрыв от рынка дает детальная проработка задач предпринимателей и больший охват сценариев.В Альфа-Банке – лучшие сервисы для ВЭД, самые удобные и прозрачные кредиты, которые всегда можно оформить онлайн, лучшие возможности для онлайн-работы с депозитами", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221201/pobeditel-1835725368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, альфа-банк, россия