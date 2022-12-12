https://ria.ru/20221212/avstraliya-1838037625.html
МИД России упрекнул Австралию в лицемерии
МИД России упрекнул Австралию в лицемерии - РИА Новости, 12.12.2022
МИД России упрекнул Австралию в лицемерии
Нежелание властей Австралии расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане говорит о лицемерии австралийского политического класса,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:19
2022-12-12T13:19
2022-12-12T16:44
в мире
австралия
россия
скотт моррисон
энтони альбанезе
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нежелание властей Австралии расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане говорит о лицемерии австралийского политического класса, призывающего к "миропорядку, основанному на правилах", но на деле придерживающегося двойных стандартов, заявили в МИД России."Нежелание заниматься урегулированием этой проблемы свидетельствует о лицемерии политкласса Австралии, постоянно вещающего о своей приверженности "миропорядку, основанному на правилах", защите прав человека, уважению международного права и тому подобное, но на деле придерживающегося двойных стандартов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Официальная Канберра, добавили в МИД, стремится "отретушировать или положить под сукно" результаты проведенного генеральным инспектором австралийских ВС расследования фактов преступлений военными Австралии в Афганистане (доклад Бреретона). Пресса и активисты же продолжают требовать привлечения виновных к ответственности."За два года, прошедшие с момента опубликования доклада Бреретона, его главные рекомендации, по сути, остаются невыполненными, хотя и предыдущий глава кабинета Скотт Моррисон, и нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе обещали это сделать", — также подчеркнули в МИД России.К уголовной ответственности, отметили в МИД, не привлекли ни одного из 19 действующих или экс-военных, в отношении которых были получены доказательства совершения ими преступлений в Афганистане.В 2020 году власти Австралии учредили специальное следственное бюро в ответ на "Доклад Бреретона" о военных преступлениях австралийцев в Афганистане. Он был выпущен в ноябре 2020 года и говорил об убийствах военными Австралии мирных жителей и военнопленных в период афганской войны с 2005 по 2016 год. В нем были обвинения в 39 убийствах, в преступлениях обвинялись 25 австралийских военнослужащих.
https://ria.ru/20221210/avstraliya-1837739035.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, австралия, россия, скотт моррисон, энтони альбанезе, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Австралия, Россия, Скотт Моррисон, Энтони Альбанезе, Афганистан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:19 12.12.2022 (обновлено: 16:44 12.12.2022)
МИД России упрекнул Австралию в лицемерии
МИД России указал на лицемерие Австралии, игнорирующей военные преступления в Афганистане
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Нежелание властей Австралии расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане говорит о лицемерии австралийского политического класса, призывающего к "миропорядку, основанному на правилах", но на деле придерживающегося двойных стандартов, заявили
в МИД России.
"Нежелание заниматься урегулированием этой проблемы свидетельствует о лицемерии политкласса Австралии, постоянно вещающего о своей приверженности "миропорядку, основанному на правилах", защите прав человека, уважению международного права и тому подобное, но на деле придерживающегося двойных стандартов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Официальная Канберра, добавили в МИД, стремится "отретушировать или положить под сукно" результаты проведенного генеральным инспектором австралийских ВС расследования фактов преступлений военными Австралии в Афганистане (доклад Бреретона). Пресса и активисты же продолжают требовать привлечения виновных к ответственности.
"За два года, прошедшие с момента опубликования доклада Бреретона, его главные рекомендации, по сути, остаются невыполненными, хотя и предыдущий глава кабинета Скотт Моррисон
, и нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе
обещали это сделать", — также подчеркнули в МИД России.
К уголовной ответственности, отметили в МИД, не привлекли ни одного из 19 действующих или экс-военных, в отношении которых были получены доказательства совершения ими преступлений в Афганистане.
В 2020 году власти Австралии учредили специальное следственное бюро в ответ на "Доклад Бреретона" о военных преступлениях австралийцев в Афганистане. Он был выпущен в ноябре 2020 года и говорил об убийствах военными Австралии мирных жителей и военнопленных в период афганской войны с 2005 по 2016 год. В нем были обвинения в 39 убийствах, в преступлениях обвинялись 25 австралийских военнослужащих.