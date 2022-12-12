https://ria.ru/20221212/avstraliya-1838037625.html

МИД России упрекнул Австралию в лицемерии

МИД России упрекнул Австралию в лицемерии - РИА Новости, 12.12.2022

МИД России упрекнул Австралию в лицемерии

Нежелание властей Австралии расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане говорит о лицемерии австралийского политического класса,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:19

2022-12-12T13:19

2022-12-12T16:44

в мире

австралия

россия

скотт моррисон

энтони альбанезе

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нежелание властей Австралии расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане говорит о лицемерии австралийского политического класса, призывающего к "миропорядку, основанному на правилах", но на деле придерживающегося двойных стандартов, заявили в МИД России."Нежелание заниматься урегулированием этой проблемы свидетельствует о лицемерии политкласса Австралии, постоянно вещающего о своей приверженности "миропорядку, основанному на правилах", защите прав человека, уважению международного права и тому подобное, но на деле придерживающегося двойных стандартов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Официальная Канберра, добавили в МИД, стремится "отретушировать или положить под сукно" результаты проведенного генеральным инспектором австралийских ВС расследования фактов преступлений военными Австралии в Афганистане (доклад Бреретона). Пресса и активисты же продолжают требовать привлечения виновных к ответственности."За два года, прошедшие с момента опубликования доклада Бреретона, его главные рекомендации, по сути, остаются невыполненными, хотя и предыдущий глава кабинета Скотт Моррисон, и нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе обещали это сделать", — также подчеркнули в МИД России.К уголовной ответственности, отметили в МИД, не привлекли ни одного из 19 действующих или экс-военных, в отношении которых были получены доказательства совершения ими преступлений в Афганистане.В 2020 году власти Австралии учредили специальное следственное бюро в ответ на "Доклад Бреретона" о военных преступлениях австралийцев в Афганистане. Он был выпущен в ноябре 2020 года и говорил об убийствах военными Австралии мирных жителей и военнопленных в период афганской войны с 2005 по 2016 год. В нем были обвинения в 39 убийствах, в преступлениях обвинялись 25 австралийских военнослужащих.

https://ria.ru/20221210/avstraliya-1837739035.html

https://ria.ru/20221207/neft-1836896302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, австралия, россия, скотт моррисон, энтони альбанезе, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)