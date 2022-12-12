https://ria.ru/20221212/aeroporty-1837968136.html

Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки

Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки - РИА Новости, 12.12.2022

Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки

Московские аэропорты в непогоду работают штатно, но с рейсами фиксируются задержки, ночью их было семь длительных, более двух часов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T12:31

2022-12-12T12:31

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Московские аэропорты в непогоду работают штатно, но с рейсами фиксируются задержки, ночью их было семь длительных, более двух часов, сообщает Росавиация.В понедельник в столице – ледяной дождь и гололед. "Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", – уточняет ведомство.За прошедшую ночь зафиксировано семь длительных задержек рейсов, более двух часов. В целом, по данным Росавиации, имеются незначительные опоздания вылетов рейсов, связанные со сложными погодными условиями в регионе. Это обусловлено увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега."Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе из-за мокрого снега и ледяного дождя, рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заблаговременно", – отмечает Росавиация.

https://ria.ru/20221211/prava-1837876564.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево, внуково (аэропорт), самолеты, аэропорты, новости - туризм, туристы