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Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221212/aeroporty-1837968136.html
Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки
Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки - РИА Новости, 12.12.2022
Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки
Московские аэропорты в непогоду работают штатно, но с рейсами фиксируются задержки, ночью их было семь длительных, более двух часов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:31
2022-12-12T12:31
туризм
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
шереметьево
внуково (аэропорт)
самолеты
аэропорты
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Московские аэропорты в непогоду работают штатно, но с рейсами фиксируются задержки, ночью их было семь длительных, более двух часов, сообщает Росавиация.В понедельник в столице – ледяной дождь и гололед. "Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", – уточняет ведомство.За прошедшую ночь зафиксировано семь длительных задержек рейсов, более двух часов. В целом, по данным Росавиации, имеются незначительные опоздания вылетов рейсов, связанные со сложными погодными условиями в регионе. Это обусловлено увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега."Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе из-за мокрого снега и ледяного дождя, рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заблаговременно", – отмечает Росавиация.
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туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево, внуково (аэропорт), самолеты, аэропорты, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево, Внуково (аэропорт), Самолеты, Аэропорты, Новости - Туризм, туристы
12:31 12.12.2022
 
Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки

Аэропорты Москвы работают штатно, но произошло несколько длительных задержек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТренировка по противообледенительной обработке самолета во время специальных учебных мероприятий для служб аэропорта Домодедово
Тренировка по противообледенительной обработке самолета во время специальных учебных мероприятий для служб аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Московские аэропорты в непогоду работают штатно, но с рейсами фиксируются задержки, ночью их было семь длительных, более двух часов, сообщает Росавиация.
В понедельник в столице – ледяной дождь и гололед. "Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", – уточняет ведомство.
За прошедшую ночь зафиксировано семь длительных задержек рейсов, более двух часов. В целом, по данным Росавиации, имеются незначительные опоздания вылетов рейсов, связанные со сложными погодными условиями в регионе. Это обусловлено увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.
"Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе из-за мокрого снега и ледяного дождя, рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заблаговременно", – отмечает Росавиация.
Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 15:16Туризм
Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса
 
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