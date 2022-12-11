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В ситуации с газом Европа становится зависимой от США, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/zavisimost-1837870151.html
В ситуации с газом Европа становится зависимой от США, заявил Песков
В ситуации с газом Европа становится зависимой от США, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2022
В ситуации с газом Европа становится зависимой от США, заявил Песков
Европа, заявляя о том, что в ситуации с газом хочет избавиться от "зависимости от России", не договаривает, что меняет её на зависимость от американского СПГ,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:48
2022-12-11T14:48
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
европа
россия
сша
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Европа, заявляя о том, что в ситуации с газом хочет избавиться от "зависимости от России", не договаривает, что меняет её на зависимость от американского СПГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На фоне абсурдного желания, оголтелого совершенно, как говорят европейцы, "избавиться от зависимости от России". Но при этом они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он отметил, что это" точно такая же зависимость", только там "взаимности гораздо меньше"."И сейчас, когда европейцы каждый день теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне", - добавил Песков.
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дмитрий песков, европа, россия, сша, политика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Европа, Россия, США, Политика
14:48 11.12.2022
 
В ситуации с газом Европа становится зависимой от США, заявил Песков

Песков: избавляясь от газовой "зависимости от России", ЕС становится зависимой от США

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Европа, заявляя о том, что в ситуации с газом хочет избавиться от "зависимости от России", не договаривает, что меняет её на зависимость от американского СПГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На фоне абсурдного желания, оголтелого совершенно, как говорят европейцы, "избавиться от зависимости от России". Но при этом они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что это" точно такая же зависимость", только там "взаимности гораздо меньше".
"И сейчас, когда европейцы каждый день теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне", - добавил Песков.
Флаг США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 08:00
Бей своих, чтоб чужие боялись: в США оттачивают технологии промывки мозгов
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковЕвропаРоссияСШАПолитика
 
 
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