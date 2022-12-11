https://ria.ru/20221211/zaderzhanie-1837920810.html
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием" - РИА Новости, 11.12.2022
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"
Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:21
2022-12-11T21:21
2022-12-11T21:21
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в центре Москвы."В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей", – сказали в главке.Полицейские задержали мужчину, его доставили в отдел. Задержанным оказался местный житель. Предварительно, он угрожал соседям охолощенным оружием."При осмотре квартиры задержанного было изъято: ружье и два карабина, зарегистрированные в установленном порядке, а также охолощенный автомат и граната для игры в страйкбол", – добавил представитель пресс-службы.На мужчину составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и части 4 статьи 20.8 КоАП РФ.
https://ria.ru/20221118/topor-1832413636.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием", на него составили протоколы
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в центре Москвы
.
"В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей", – сказали в главке.
Полицейские задержали мужчину, его доставили в отдел. Задержанным оказался местный житель. Предварительно, он угрожал соседям охолощенным оружием.
"При осмотре квартиры задержанного было изъято: ружье и два карабина, зарегистрированные в установленном порядке, а также охолощенный автомат и граната для игры в страйкбол", – добавил представитель пресс-службы.
На мужчину составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ
и части 4 статьи 20.8 КоАП РФ.