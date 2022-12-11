Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием" - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/zaderzhanie-1837920810.html
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием" - РИА Новости, 11.12.2022
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"
Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:21
2022-12-11T21:21
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в центре Москвы."В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей", – сказали в главке.Полицейские задержали мужчину, его доставили в отдел. Задержанным оказался местный житель. Предварительно, он угрожал соседям охолощенным оружием."При осмотре квартиры задержанного было изъято: ружье и два карабина, зарегистрированные в установленном порядке, а также охолощенный автомат и граната для игры в страйкбол", – добавил представитель пресс-службы.На мужчину составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и части 4 статьи 20.8 КоАП РФ.
https://ria.ru/20221118/topor-1832413636.html
https://ria.ru/20221206/arest-1836720098.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
21:21 11.12.2022
 
В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"

В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием", на него составили протоколы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в центре Москвы.
"В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей", – сказали в главке.
Полицейские задержали мужчину, его доставили в отдел. Задержанным оказался местный житель. Предварительно, он угрожал соседям охолощенным оружием.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
18 ноября, 11:23
В Бердянске задержали мужчину, бегавшего по улице с топором
"При осмотре квартиры задержанного было изъято: ружье и два карабина, зарегистрированные в установленном порядке, а также охолощенный автомат и граната для игры в страйкбол", – добавил представитель пресс-службы.
На мужчину составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и части 4 статьи 20.8 КоАП РФ.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 16:30
Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала