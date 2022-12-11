https://ria.ru/20221211/zaderzhanie-1837920810.html

В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"

В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием" - РИА Новости, 11.12.2022

В Москве задержали мужчину, пришедшего к соседям с "оружием"

Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:21

2022-12-11T21:21

2022-12-11T21:21

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Москвич с охолощенным оружием наведался к соседям и начал угрожать им, "поход в гости" завершился в отделе полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в центре Москвы."В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей", – сказали в главке.Полицейские задержали мужчину, его доставили в отдел. Задержанным оказался местный житель. Предварительно, он угрожал соседям охолощенным оружием."При осмотре квартиры задержанного было изъято: ружье и два карабина, зарегистрированные в установленном порядке, а также охолощенный автомат и граната для игры в страйкбол", – добавил представитель пресс-службы.На мужчину составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и части 4 статьи 20.8 КоАП РФ.

https://ria.ru/20221118/topor-1832413636.html

https://ria.ru/20221206/arest-1836720098.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия