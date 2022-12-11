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Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2022
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Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье
Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2022
Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Подмосковье, по версии правоохранителей, у нее похитили более 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:56
2022-12-11T15:56
происшествия
ирина волк
московская область (подмосковье)
россия
солнечногорск
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Подмосковье, по версии правоохранителей, у нее похитили более 1,5 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сам инцидент произошел еще в октябре в подмосковном Солнечногорске. Как сообщала подмосковная прокуратура, неизвестный мужчина забрался на территорию участка, после чего избил и ограбил хозяйку – художницу Галину Быстрицкую.Как в свою очередь уточнила Волк, фигурант, угрожая женщине ножом, связал ей руки и ноги скотчем, а затем похитил деньги – более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, напоследок он забрал у художницы ключи от машины, после чего скрылся на ней же. Похищенный автомобиль полицейские нашли в тот же день и вернули его потерпевшей.По данным из открытых источников, Галина Быстрицкая - российская художница, чьи произведения выставлялись на выставках в различных странах.
https://ria.ru/20221024/ograblenie-1826323210.html
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россия
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происшествия, ирина волк, московская область (подмосковье), россия, солнечногорск
Происшествия, Ирина Волк, Московская область (Подмосковье), Россия, Солнечногорск
15:56 11.12.2022
 
Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на художницу Быстрицкую в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Подмосковье, по версии правоохранителей, у нее похитили более 1,5 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сам инцидент произошел еще в октябре в подмосковном Солнечногорске. Как сообщала подмосковная прокуратура, неизвестный мужчина забрался на территорию участка, после чего избил и ограбил хозяйку – художницу Галину Быстрицкую.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 16:23Культура
В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую
Как в свою очередь уточнила Волк, фигурант, угрожая женщине ножом, связал ей руки и ноги скотчем, а затем похитил деньги – более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, напоследок он забрал у художницы ключи от машины, после чего скрылся на ней же. Похищенный автомобиль полицейские нашли в тот же день и вернули его потерпевшей.
"Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города Москвы... в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. В настоящее время он заключен под стражу", – сказала Волк.
По данным из открытых источников, Галина Быстрицкая - российская художница, чьи произведения выставлялись на выставках в различных странах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
2 сентября, 12:41
В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом
 
ПроисшествияИрина ВолкМосковская область (Подмосковье)РоссияСолнечногорск
 
 
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