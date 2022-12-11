https://ria.ru/20221211/zaderzhanie-1837882698.html

Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье

Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2022

Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Подмосковье, по версии правоохранителей, у нее похитили более 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:56

2022-12-11T15:56

2022-12-11T15:56

происшествия

ирина волк

московская область (подмосковье)

россия

солнечногорск

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Подмосковье, по версии правоохранителей, у нее похитили более 1,5 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сам инцидент произошел еще в октябре в подмосковном Солнечногорске. Как сообщала подмосковная прокуратура, неизвестный мужчина забрался на территорию участка, после чего избил и ограбил хозяйку – художницу Галину Быстрицкую.Как в свою очередь уточнила Волк, фигурант, угрожая женщине ножом, связал ей руки и ноги скотчем, а затем похитил деньги – более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, напоследок он забрал у художницы ключи от машины, после чего скрылся на ней же. Похищенный автомобиль полицейские нашли в тот же день и вернули его потерпевшей.По данным из открытых источников, Галина Быстрицкая - российская художница, чьи произведения выставлялись на выставках в различных странах.

https://ria.ru/20221024/ograblenie-1826323210.html

https://ria.ru/20220902/grabitel-1813981746.html

московская область (подмосковье)

россия

солнечногорск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ирина волк, московская область (подмосковье), россия, солнечногорск