Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину в Подмосковье
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на художницу Быстрицкую в Подмосковье
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Подмосковье, по версии правоохранителей, у нее похитили более 1,5 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сам инцидент произошел еще в октябре в подмосковном Солнечногорске. Как сообщала подмосковная прокуратура, неизвестный мужчина забрался на территорию участка, после чего избил и ограбил хозяйку – художницу Галину Быстрицкую.
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Как в свою очередь уточнила Волк, фигурант, угрожая женщине ножом, связал ей руки и ноги скотчем, а затем похитил деньги – более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, напоследок он забрал у художницы ключи от машины, после чего скрылся на ней же. Похищенный автомобиль полицейские нашли в тот же день и вернули его потерпевшей.
"Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города Москвы... в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. В настоящее время он заключен под стражу", – сказала Волк.
По данным из открытых источников, Галина Быстрицкая - российская художница, чьи произведения выставлялись на выставках в различных странах.
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