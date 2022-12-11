https://ria.ru/20221211/trevoga-1837858840.html
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:30
2022-12-11T13:30
2022-12-11T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 13.09".
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В центральной и восточной части Украины объявили воздушную тревогу