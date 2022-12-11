https://ria.ru/20221211/trevoga-1837858840.html

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

Тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:30

2022-12-11T13:30

2022-12-11T13:30

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 13.09".

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина