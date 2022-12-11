https://ria.ru/20221211/transplantologi-1837805402.html

В ЛНР сообщили о появлении под Артемовском "черных трансплантологов"

В ЛНР сообщили о появлении под Артемовском "черных трансплантологов" - РИА Новости, 11.12.2022

В ЛНР сообщили о появлении под Артемовском "черных трансплантологов"

"Черные трансплантологи", занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных, прибыли под Артемовск (украинское название — Бахмут) в РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T04:07

2022-12-11T04:07

2022-12-11T08:52

специальная военная операция на украине

артемовск

донбасс

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837822137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f298039beebe2d7a32c9e274ab6bbb2.jpg

ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. "Черные трансплантологи", занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных, прибыли под Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, где украинские войска сейчас несут большие потери, рассказал РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."Три недели назад в район Атремовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю. <…> Прибыла она с представителями так называемой ЧВК "Моцарт", я сейчас перечислю их фамилии — это Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн (основатель ЧВК "Моцарт". — Прим. ред.), Генри Розенфельд, это якобы члены ЧВК "Моцарт". На самом же деле эти люди засветились еще в 2014-2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса, они засветились как "черные трансплантологи", — сказал собеседник агентства.Имя Элизабет Дебрю фигурировало в признании бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, рассказавшего о схеме изъятия органов украинских военнослужащих, погибших или смертельно раненных в Донбассе. По его словам, схема существовала уже в ноябре 2014 года, органы отправляли в западные страны, где хорошо развита трансплантология, в частности в Германию, а также в Израиль. Как утверждал экс-сотрудник СБУ на видео, размещенном в YouTube, эту операцию курировал украинский полковник Мищенко, его подчиненные имели доступ к местам хранения тел погибших и к смертельно раненным. По его словам, голландка Дебрю командовала изъятием органов, при этом часто сама могла провести такую операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.Полковник Киселев обратил особое внимание на то, что "черные трансплантологи" приехали сейчас под Артемовск именно потому, что украинские военные "там несут колоссальнейшие потери", что позволяет получить больше органов для трансплантации."Безусловно, они (трансплантологи. — Прим. ред.) не могли остаться в стороне и не заработать на этом, на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами", — добавил Киселев.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, сейчас за него идут ожесточенные бои.По данным российского Минобороны, только в ноябре Украина потеряла более 8300 военных. При этом сам основатель "Моцарта" Мильбурн в недавнем интервью американскому журналу Newsweek заявлял о больших потерях украинских войск под Артемовском.

https://ria.ru/20221210/poteri-1837699159.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/lnr-1837379023.html

https://ria.ru/20221207/vsu-1836877049.html

артемовск

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полковник полиции ЛНР об украинских "черных трансплантологах" "Черные трансплантологи", занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных и известные еще с 2014 года, прибыли под Артемовск в ДНР (украинское название – Бахмут), где украинские войска несут большие потери, рассказал РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. 2022-12-11T04:07 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, донбасс, украина, служба безопасности украины