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Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой - РИА Новости, 11.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221211/trabzon-1837147736.html
Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой
Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой - РИА Новости, 11.12.2022
Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой
В Турции немало интересных мест и помимо привычной Антальи с отелями "все включено", живописной Каппадокии или колоритного Стамбула. Одно из них — Трабзон. О... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:00
2022-12-11T08:13
туризм
трабзон (провинция)
турция
отдых на море
отдых
маршруты - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В Турции немало интересных мест и помимо привычной Антальи с отелями "все включено", живописной Каппадокии или колоритного Стамбула. Одно из них — Трабзон. О том, где искать мечеть в храме и монастырь в скале, куда отправиться за покупками и что пробовать, — в материале РИА Новости.В тур или на экскурсиюЧаще всего в Трабзон приезжают с экскурсией из Батуми или ближайших городов Турции. Также сюда заходит лайнер Astoria Grande во время черноморского круиза из Сочи. Туристов привлекают богатое историческое наследие провинции, живописная природа, горы, шопинг. Это направление пока не самое популярное. Однако туроператоры собираются его развивать, предлагая путевки на черноморское побережье Турции."Мы готовим продукт по Трабзону на следующий год", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Сейчас однодневные экскурсии сюда стоят в среднем 3500 рублей с человека и включают в себя четыре-пять главных достопримечательностей провинции. Для поездки нужно заранее снять наличные лиры — понадобятся для покупки входных билетов и шопинга, предупреждают в компании Argo Tour.Добраться можно и самостоятельно — самолетом через Стамбул, автобусом или на машине через границу с Грузией. Для въезда через наземный КПП на своем транспорте понадобится турецкая страховка.Ее оформляют и прямо на КПП. Выгоднее — за местную валюту.Поедем поедимИз приграничных городов на выходных ездят в Турцию за продуктами. Закупаются мандаринами и другими фруктами, овощами, кофе, чаем, сладостями.Цены тут минимум в два раза ниже, чем в Грузии, и в несколько раз — чем в России. Килограмм яблок — девять лир (30 рублей), помидоров — десять (35), мандаринов, гранатов и моркови — по восемь (27).В кафе тоже дешево. Например, кофе в Coffeeshop Company — 35-45 лир (118-152 рубля). И это не обычный американо или латте, а со взбитыми сливками, корицей, карамельным сиропом и печеньем в виде сердечка в подарок.Фирменный чечевичный суп — 20 лир (67 рублей), пиде (турецкая пицца) — 50 (169). А вот алкоголь дорогой — из-за высоких акцизов. Да и нет его почти нигде: в Турции спиртное не жалуют.Жилье, как и по всей стране, разное. Номера на двоих предлагают за 1000-1200 рублей в сутки (с завтраком).Много в Трабзоне и видовых гостиниц — регион ведь горный. Как правило, там подороже. Отель с панорамой на горы, море и озеро, питанием и бесплатным спа-центром — от 3000 рублей.Город с душой СтамбулаПо атмосфере и ритму жизни Трабзон напоминает Стамбул. Центральные пешеходные улицы под вечер также наполняются местными жителями и туристами, торговцы катят тележки с товаром, светятся витрины многочисленных магазинов и кафе. Но суеты меньше, а уюта — больше.В историческом центре загляните на базар Бедестен — колоритный и очень дешевый. Торговцы русский не знают, но по-английски с ними вполне можно объясниться.Менеджер по внутреннему туризму компании Batumi Travel Кристина Егиазарова советует обратить внимание на изделия из кожи — они там качественные. А еще попробовать в лавках со сладостями свежие лукум и пахлаву.Мечеть Айя-София до XIII века была христианским храмом. Сохранились фрески на библейские сюжеты. У входа нужно снять обувь, женщинам — надеть платок и юбку."Когда идет служба, внутрь не пускают", — предупреждает Кристина.Во дворце Кемаля Ататюрка, первого главы Турецкой Республики, — музей. Личные вещи, посуда, фотографии.На холме Бозтепе — смотровая площадка с видом на город и море. Прямо над обрывом — уютные столики, где в хорошую погоду так приятно посидеть за чашечкой традиционного турецкого чая.Самый большой в ЕвропеНо главный магнит для туристов — торговый центр "Форум", один из крупнейших в Европе. Гиды всегда включают его в маршрут по Трабзону.Более 150 магазинов турецких и международных брендов, несколько кафе, кинотеатр, продуктовый и строительный гипермаркеты. Можно найти все: от одежды, обуви и косметики до новогодней елки и люстры. И цены значительно ниже. Так, джинсы известной марки предлагают за 1500 лир (5000 рублей).В турецких магазинах еще дешевле. Толстовки — 250 лир (845 рублей), футболки — от 100 (338). Если попасть на новогоднюю распродажу, получится еще выгоднее.Храм в скалеВ 50 километрах от Трабзона — Панагия Сумела, одна из главных достопримечательностей провинции. Это православный храм, вырубленный прямо в скале.Монастырь тут основали в 386 году для чудотворной иконы Богородицы, которую, по преданию, написал святой Лука. Это одна из главных христианских святынь, сюда совершали паломничество со всего мира.Сейчас монахов нет, икону давно перевезли в Грецию, но туристов пускают — с экскурсиями и без.Машину придется оставить на парковке примерно в четырех километрах от входа. Оттуда курсируют маршрутки. Проездной туда-обратно — 18 лир (60 рублей).Наверху нужно купить билет — 125 лир (406 рублей).В монастыре вам покажут часовни, кухню, библиотеку, монашеские кельи. Фресок много, но лики святых почти везде стерты. Это сделали османы: поклонение иконам у них под запретом.Время не ограничено. Когда нагуляетесь, возвращайтесь к маршрутке.Богатство провинцииБогата провинция и на природные достопримечательности. В 40 километрах от города есть пещера Чал, которую называют "скрытым раем" и "мистическим миром". Ее особенность в том, что она не под землей, а над ней, в километре над уровнем моря.Внутри два яруса, водопад, река, каскадное озеро, множество сталактитов и сталагмитов. Вход — 7,5 лиры (25 рублей). Можно взять напрокат лодку и покататься под каменными сводами.А в 90 километрах от Трабзона, в горах, на высоте 1100 метров прячется одно из красивейших озер Турции — Узунгёль.На берегу — десятки кафе, ресторанов и отелей, оформленных в едином стиле. По озеру плавают утки, выпрашивая у туристов кусочки лаваша, из мечети на берегу раздаются призывы муэдзина к молитве, а сверху, со смотровой, открывается завораживающий вид. В общем, идиллическое место.Особенно красиво здесь осенью на рассвете — когда желто-оранжевые деревья отражаются в воде, а утренний туман добавляет пейзажу загадочности. Въезд и парковка бесплатные.
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Ольга Кабанова
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трабзон (провинция), турция, отдых на море, отдых, маршруты - туризм, туризм, туристы, куда можно лететь
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08:00 11.12.2022 (обновлено: 08:13 11.12.2022)
 

Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой

CC BY-SA 3.0 / İhsan Deniz Kılıçoğlu / Overlooking Uzungöl village and lakeОзеро Узунгёль
Озеро Узунгёль - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
CC BY-SA 3.0 / İhsan Deniz Kılıçoğlu / Overlooking Uzungöl village and lake
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В Турции немало интересных мест и помимо привычной Антальи с отелями "все включено", живописной Каппадокии или колоритного Стамбула. Одно из них — Трабзон. О том, где искать мечеть в храме и монастырь в скале, куда отправиться за покупками и что пробовать, — в материале РИА Новости.

В тур или на экскурсию

Чаще всего в Трабзон приезжают с экскурсией из Батуми или ближайших городов Турции. Также сюда заходит лайнер Astoria Grande во время черноморского круиза из Сочи. Туристов привлекают богатое историческое наследие провинции, живописная природа, горы, шопинг.
Это направление пока не самое популярное. Однако туроператоры собираются его развивать, предлагая путевки на черноморское побережье Турции.
© Фото : Unsplash/Tolis DianellosТипичные прилавки на рынке в Турции
Типичные прилавки на рынке в Турции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Unsplash/Tolis Dianellos
Типичные прилавки на рынке в Турции
"Мы готовим продукт по Трабзону на следующий год", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
Сейчас однодневные экскурсии сюда стоят в среднем 3500 рублей с человека и включают в себя четыре-пять главных достопримечательностей провинции. Для поездки нужно заранее снять наличные лиры — понадобятся для покупки входных билетов и шопинга, предупреждают в компании Argo Tour.
© Фото : Unsplash/Youssef MohamedВид города Трабзон
Вид города Трабзон - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Unsplash/Youssef Mohamed
Вид города Трабзон
Добраться можно и самостоятельно — самолетом через Стамбул, автобусом или на машине через границу с Грузией. Для въезда через наземный КПП на своем транспорте понадобится турецкая страховка.
Ее оформляют и прямо на КПП. Выгоднее — за местную валюту.

Поедем поедим

Из приграничных городов на выходных ездят в Турцию за продуктами. Закупаются мандаринами и другими фруктами, овощами, кофе, чаем, сладостями.
© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ruТурецкий чай с пахлавой
Турецкий чай с пахлавой - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ru
Турецкий чай с пахлавой
Цены тут минимум в два раза ниже, чем в Грузии, и в несколько раз — чем в России. Килограмм яблок — девять лир (30 рублей), помидоров — десять (35), мандаринов, гранатов и моркови — по восемь (27).
В кафе тоже дешево. Например, кофе в Coffeeshop Company — 35-45 лир (118-152 рубля). И это не обычный американо или латте, а со взбитыми сливками, корицей, карамельным сиропом и печеньем в виде сердечка в подарок.
© Depositphotos.com / reflex_safak

Пиде, турецкая пицца

Пиде
1 из 3

Пиде, турецкая пицца

© Depositphotos.com / reflex_safak
© Фото : Instagram/mesopotamia.restМерджимек чорбасы (турецкий чечевичный суп)
Мерджимек чорбасы (турецкий чечевичный суп)
2 из 3
Мерджимек чорбасы (турецкий чечевичный суп)
© Фото : Instagram/mesopotamia.rest
© Depositphotos.com / hskokenЛукум
Лукум
3 из 3
Лукум
© Depositphotos.com / hskoken
1 из 3

Пиде, турецкая пицца

© Depositphotos.com / reflex_safak
2 из 3
Мерджимек чорбасы (турецкий чечевичный суп)
© Фото : Instagram/mesopotamia.rest
3 из 3
Лукум
© Depositphotos.com / hskoken
Фирменный чечевичный суп — 20 лир (67 рублей), пиде (турецкая пицца) — 50 (169). А вот алкоголь дорогой — из-за высоких акцизов. Да и нет его почти нигде: в Турции спиртное не жалуют.
Жилье, как и по всей стране, разное. Номера на двоих предлагают за 1000-1200 рублей в сутки (с завтраком).
© Ольга КабановаОтель в Трабзоне
Трабзон
© Ольга Кабанова
Отель в Трабзоне
Много в Трабзоне и видовых гостиниц — регион ведь горный. Как правило, там подороже. Отель с панорамой на горы, море и озеро, питанием и бесплатным спа-центром — от 3000 рублей.

Город с душой Стамбула

По атмосфере и ритму жизни Трабзон напоминает Стамбул. Центральные пешеходные улицы под вечер также наполняются местными жителями и туристами, торговцы катят тележки с товаром, светятся витрины многочисленных магазинов и кафе. Но суеты меньше, а уюта — больше.
© Ольга Кабанова

Улица в Трабзоне

Трабзон
1 из 4

Улица в Трабзоне

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

Вид на Трабзон

Трабзон
2 из 4

Вид на Трабзон

© Ольга Кабанова
CC BY-SA 3.0 / İhsan Deniz Kılıçoğlu / Trabzon Walls from east

Вид города Трабзон

Вид города Трабзон
3 из 4

Вид города Трабзон

CC BY-SA 3.0 / İhsan Deniz Kılıçoğlu / Trabzon Walls from east
© Ольга Кабанова

Базар Бедестен в Трабзоне

Трабзон
4 из 4

Базар Бедестен в Трабзоне

© Ольга Кабанова
1 из 4

Улица в Трабзоне

© Ольга Кабанова
2 из 4

Вид на Трабзон

© Ольга Кабанова
3 из 4

Вид города Трабзон

CC BY-SA 3.0 / İhsan Deniz Kılıçoğlu / Trabzon Walls from east
4 из 4

Базар Бедестен в Трабзоне

© Ольга Кабанова
В историческом центре загляните на базар Бедестен — колоритный и очень дешевый. Торговцы русский не знают, но по-английски с ними вполне можно объясниться.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Рахат-лукум в Турции
Рахат-лукум в Турции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Рахат-лукум в Турции
Менеджер по внутреннему туризму компании Batumi Travel Кристина Егиазарова советует обратить внимание на изделия из кожи — они там качественные. А еще попробовать в лавках со сладостями свежие лукум и пахлаву.
Мечеть Айя-София до XIII века была христианским храмом. Сохранились фрески на библейские сюжеты. У входа нужно снять обувь, женщинам — надеть платок и юбку.
© Ольга Кабанова

Мечеть Айя-София

Трабзон
1 из 2

Мечеть Айя-София

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

Фрески в мечети Айя-София

Трабзон
2 из 2

Фрески в мечети Айя-София

© Ольга Кабанова
1 из 2

Мечеть Айя-София

© Ольга Кабанова
2 из 2

Фрески в мечети Айя-София

© Ольга Кабанова
"Когда идет служба, внутрь не пускают", — предупреждает Кристина.
Во дворце Кемаля Ататюрка, первого главы Турецкой Республики, — музей. Личные вещи, посуда, фотографии.
© Ольга КабановаХолм Бозтепе
Трабзон
© Ольга Кабанова
Холм Бозтепе
На холме Бозтепе — смотровая площадка с видом на город и море. Прямо над обрывом — уютные столики, где в хорошую погоду так приятно посидеть за чашечкой традиционного турецкого чая.

Самый большой в Европе

Но главный магнит для туристов — торговый центр "Форум", один из крупнейших в Европе. Гиды всегда включают его в маршрут по Трабзону.
Более 150 магазинов турецких и международных брендов, несколько кафе, кинотеатр, продуктовый и строительный гипермаркеты. Можно найти все: от одежды, обуви и косметики до новогодней елки и люстры. И цены значительно ниже. Так, джинсы известной марки предлагают за 1500 лир (5000 рублей).
© Ольга КабановаРынок в Трабзоне
Трабзон
© Ольга Кабанова
Рынок в Трабзоне
В турецких магазинах еще дешевле. Толстовки — 250 лир (845 рублей), футболки — от 100 (338). Если попасть на новогоднюю распродажу, получится еще выгоднее.

Храм в скале

В 50 километрах от Трабзона — Панагия Сумела, одна из главных достопримечательностей провинции. Это православный храм, вырубленный прямо в скале.
© Ольга Кабанова

Храм в скале Панагия Сумела

Трабзон
1 из 3

Храм в скале Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

Кассы у входа в монастырь Панагия Сумела

Трабзон
2 из 3

Кассы у входа в монастырь Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

Панагия Сумела

Трабзон
3 из 3

Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
1 из 3

Храм в скале Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
2 из 3

Кассы у входа в монастырь Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
3 из 3

Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
Монастырь тут основали в 386 году для чудотворной иконы Богородицы, которую, по преданию, написал святой Лука. Это одна из главных христианских святынь, сюда совершали паломничество со всего мира.
Сейчас монахов нет, икону давно перевезли в Грецию, но туристов пускают — с экскурсиями и без.
© Ольга КабановаНа старинных фресках заметны следы от кирки
Трабзон
© Ольга Кабанова
На старинных фресках заметны следы от кирки
Машину придется оставить на парковке примерно в четырех километрах от входа. Оттуда курсируют маршрутки. Проездной туда-обратно — 18 лир (60 рублей).

"Государство дает возможность заработать местным", — поясняет Кристина Егиазарова.

Наверху нужно купить билет — 125 лир (406 рублей).
© Ольга КабановаВ монастыре Панагия Сумела
В монастыре Панагия Сумела
© Ольга Кабанова
В монастыре Панагия Сумела
В монастыре вам покажут часовни, кухню, библиотеку, монашеские кельи.
Фресок много, но лики святых почти везде стерты. Это сделали османы: поклонение иконам у них под запретом.
© Ольга Кабанова

Часовня в монастыре Панагия Сумела

Трабзон
1 из 2

Часовня в монастыре Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

Фрески в монастыре Панагия Сумела

Трабзон
2 из 2

Фрески в монастыре Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
1 из 2

Часовня в монастыре Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
2 из 2

Фрески в монастыре Панагия Сумела

© Ольга Кабанова
Время не ограничено. Когда нагуляетесь, возвращайтесь к маршрутке.

Богатство провинции

Богата провинция и на природные достопримечательности. В 40 километрах от города есть пещера Чал, которую называют "скрытым раем" и "мистическим миром". Ее особенность в том, что она не под землей, а над ней, в километре над уровнем моря.
CC BY-SA 2.0 / Philippe Roos / Cala-GononeПещера Чал
Пещера Чал - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Philippe Roos / Cala-Gonone
Пещера Чал
Внутри два яруса, водопад, река, каскадное озеро, множество сталактитов и сталагмитов. Вход — 7,5 лиры (25 рублей). Можно взять напрокат лодку и покататься под каменными сводами.
А в 90 километрах от Трабзона, в горах, на высоте 1100 метров прячется одно из красивейших озер Турции — Узунгёль.
CC BY-SA 4.0 / Eren Yasin Yaman / It is a nature park located in the district of Çaykara district of Trabzon province.Озеро Узунгёль
Озеро Узунгель - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Eren Yasin Yaman / It is a nature park located in the district of Çaykara district of Trabzon province.
Озеро Узунгёль
На берегу — десятки кафе, ресторанов и отелей, оформленных в едином стиле. По озеру плавают утки, выпрашивая у туристов кусочки лаваша, из мечети на берегу раздаются призывы муэдзина к молитве, а сверху, со смотровой, открывается завораживающий вид. В общем, идиллическое место.
Особенно красиво здесь осенью на рассвете — когда желто-оранжевые деревья отражаются в воде, а утренний туман добавляет пейзажу загадочности. Въезд и парковка бесплатные.
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ТуризмТрабзон (провинция)ТурцияОтдых на мореОтдыхМаршруты - ТуризмТуризмтуристыкуда можно лететь
 
 
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