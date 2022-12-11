https://ria.ru/20221211/trabzon-1837147736.html

Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой

Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой - РИА Новости, 11.12.2022

Трабзон и непривычная Турция: куда поехать зимой

В Турции немало интересных мест и помимо привычной Антальи с отелями "все включено", живописной Каппадокии или колоритного Стамбула. Одно из них — Трабзон. О... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:13

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В Турции немало интересных мест и помимо привычной Антальи с отелями "все включено", живописной Каппадокии или колоритного Стамбула. Одно из них — Трабзон. О том, где искать мечеть в храме и монастырь в скале, куда отправиться за покупками и что пробовать, — в материале РИА Новости.В тур или на экскурсиюЧаще всего в Трабзон приезжают с экскурсией из Батуми или ближайших городов Турции. Также сюда заходит лайнер Astoria Grande во время черноморского круиза из Сочи. Туристов привлекают богатое историческое наследие провинции, живописная природа, горы, шопинг. Это направление пока не самое популярное. Однако туроператоры собираются его развивать, предлагая путевки на черноморское побережье Турции."Мы готовим продукт по Трабзону на следующий год", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Сейчас однодневные экскурсии сюда стоят в среднем 3500 рублей с человека и включают в себя четыре-пять главных достопримечательностей провинции. Для поездки нужно заранее снять наличные лиры — понадобятся для покупки входных билетов и шопинга, предупреждают в компании Argo Tour.Добраться можно и самостоятельно — самолетом через Стамбул, автобусом или на машине через границу с Грузией. Для въезда через наземный КПП на своем транспорте понадобится турецкая страховка.Ее оформляют и прямо на КПП. Выгоднее — за местную валюту.Поедем поедимИз приграничных городов на выходных ездят в Турцию за продуктами. Закупаются мандаринами и другими фруктами, овощами, кофе, чаем, сладостями.Цены тут минимум в два раза ниже, чем в Грузии, и в несколько раз — чем в России. Килограмм яблок — девять лир (30 рублей), помидоров — десять (35), мандаринов, гранатов и моркови — по восемь (27).В кафе тоже дешево. Например, кофе в Coffeeshop Company — 35-45 лир (118-152 рубля). И это не обычный американо или латте, а со взбитыми сливками, корицей, карамельным сиропом и печеньем в виде сердечка в подарок.Фирменный чечевичный суп — 20 лир (67 рублей), пиде (турецкая пицца) — 50 (169). А вот алкоголь дорогой — из-за высоких акцизов. Да и нет его почти нигде: в Турции спиртное не жалуют.Жилье, как и по всей стране, разное. Номера на двоих предлагают за 1000-1200 рублей в сутки (с завтраком).Много в Трабзоне и видовых гостиниц — регион ведь горный. Как правило, там подороже. Отель с панорамой на горы, море и озеро, питанием и бесплатным спа-центром — от 3000 рублей.Город с душой СтамбулаПо атмосфере и ритму жизни Трабзон напоминает Стамбул. Центральные пешеходные улицы под вечер также наполняются местными жителями и туристами, торговцы катят тележки с товаром, светятся витрины многочисленных магазинов и кафе. Но суеты меньше, а уюта — больше.В историческом центре загляните на базар Бедестен — колоритный и очень дешевый. Торговцы русский не знают, но по-английски с ними вполне можно объясниться.Менеджер по внутреннему туризму компании Batumi Travel Кристина Егиазарова советует обратить внимание на изделия из кожи — они там качественные. А еще попробовать в лавках со сладостями свежие лукум и пахлаву.Мечеть Айя-София до XIII века была христианским храмом. Сохранились фрески на библейские сюжеты. У входа нужно снять обувь, женщинам — надеть платок и юбку."Когда идет служба, внутрь не пускают", — предупреждает Кристина.Во дворце Кемаля Ататюрка, первого главы Турецкой Республики, — музей. Личные вещи, посуда, фотографии.На холме Бозтепе — смотровая площадка с видом на город и море. Прямо над обрывом — уютные столики, где в хорошую погоду так приятно посидеть за чашечкой традиционного турецкого чая.Самый большой в ЕвропеНо главный магнит для туристов — торговый центр "Форум", один из крупнейших в Европе. Гиды всегда включают его в маршрут по Трабзону.Более 150 магазинов турецких и международных брендов, несколько кафе, кинотеатр, продуктовый и строительный гипермаркеты. Можно найти все: от одежды, обуви и косметики до новогодней елки и люстры. И цены значительно ниже. Так, джинсы известной марки предлагают за 1500 лир (5000 рублей).В турецких магазинах еще дешевле. Толстовки — 250 лир (845 рублей), футболки — от 100 (338). Если попасть на новогоднюю распродажу, получится еще выгоднее.Храм в скалеВ 50 километрах от Трабзона — Панагия Сумела, одна из главных достопримечательностей провинции. Это православный храм, вырубленный прямо в скале.Монастырь тут основали в 386 году для чудотворной иконы Богородицы, которую, по преданию, написал святой Лука. Это одна из главных христианских святынь, сюда совершали паломничество со всего мира.Сейчас монахов нет, икону давно перевезли в Грецию, но туристов пускают — с экскурсиями и без.Машину придется оставить на парковке примерно в четырех километрах от входа. Оттуда курсируют маршрутки. Проездной туда-обратно — 18 лир (60 рублей).Наверху нужно купить билет — 125 лир (406 рублей).В монастыре вам покажут часовни, кухню, библиотеку, монашеские кельи. Фресок много, но лики святых почти везде стерты. Это сделали османы: поклонение иконам у них под запретом.Время не ограничено. Когда нагуляетесь, возвращайтесь к маршрутке.Богатство провинцииБогата провинция и на природные достопримечательности. В 40 километрах от города есть пещера Чал, которую называют "скрытым раем" и "мистическим миром". Ее особенность в том, что она не под землей, а над ней, в километре над уровнем моря.Внутри два яруса, водопад, река, каскадное озеро, множество сталактитов и сталагмитов. Вход — 7,5 лиры (25 рублей). Можно взять напрокат лодку и покататься под каменными сводами.А в 90 километрах от Трабзона, в горах, на высоте 1100 метров прячется одно из красивейших озер Турции — Узунгёль.На берегу — десятки кафе, ресторанов и отелей, оформленных в едином стиле. По озеру плавают утки, выпрашивая у туристов кусочки лаваша, из мечети на берегу раздаются призывы муэдзина к молитве, а сверху, со смотровой, открывается завораживающий вид. В общем, идиллическое место.Особенно красиво здесь осенью на рассвете — когда желто-оранжевые деревья отражаются в воде, а утренний туман добавляет пейзажу загадочности. Въезд и парковка бесплатные.

https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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