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Путин и Эрдоган обсудили расширяющееся взаимодействие в различных областях
Путин и Эрдоган обсудили расширяющееся взаимодействие в различных областях - РИА Новости, 11.12.2022
Путин и Эрдоган обсудили расширяющееся взаимодействие в различных областях
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:54
2022-12-11T15:54
2022-12-11T15:54
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
экономика
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота", - говорится в сообщении.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, экономика, в мире
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Экономика, В мире
Путин и Эрдоган обсудили расширяющееся взаимодействие в различных областях
Путин и Эрдоган в телефонном разговоре отметили рекордный рост товарооборота двух стран