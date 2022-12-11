https://ria.ru/20221211/tovarooborot-1837882023.html

Путин и Эрдоган обсудили расширяющееся взаимодействие в различных областях

Путин и Эрдоган обсудили расширяющееся взаимодействие в различных областях - РИА Новости, 11.12.2022

Путин и Эрдоган обсудили расширяющееся взаимодействие в различных областях

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:54

2022-12-11T15:54

2022-12-11T15:54

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241351_0:21:2707:1544_1920x0_80_0_0_3b4f1d0ee83bfdce476805e952aed48e.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221206/rynki-1836621337.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, экономика, в мире