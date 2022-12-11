https://ria.ru/20221211/tankery-1837887044.html

СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры

СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры - РИА Новости, 11.12.2022

СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры

Турция начала пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:24

2022-12-11T16:24

2022-12-11T17:34

цены на нефть

александр новак

турция

анкара (провинция)

босфор

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция начала пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве.Как пояснили журналисты, к 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 судов. В субботу Турция разослала страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия, согласно официальному экспедитору и отчету портового агента."По словам источника, письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям, что вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено", — отметили авторы материала.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании. В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке. При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.

https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837696514.html

https://ria.ru/20221209/neft-1837551934.html

турция

анкара (провинция)

босфор

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, александр новак, турция, анкара (провинция), босфор, санкции в отношении россии, в мире