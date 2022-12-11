16:24 11.12.2022 (обновлено: 17:34 11.12.2022)
СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры
Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре нефтяные танкеры
© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция начала пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве.
Как пояснили журналисты, к 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 судов. В субботу Турция разослала страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия, согласно официальному экспедитору и отчету портового агента.
10 декабря, 10:48Источник: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах
"По словам источника, письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям, что вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено", — отметили авторы материала.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании. В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке. При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.
Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.