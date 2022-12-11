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СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры - РИА Новости, 11.12.2022
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СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры
СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры - РИА Новости, 11.12.2022
СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры
Турция начала пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:24
2022-12-11T17:34
цены на нефть
александр новак
турция
анкара (провинция)
босфор
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция начала пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве.Как пояснили журналисты, к 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 судов. В субботу Турция разослала страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия, согласно официальному экспедитору и отчету портового агента."По словам источника, письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям, что вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено", — отметили авторы материала.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании. В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке. При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.
https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837696514.html
https://ria.ru/20221209/neft-1837551934.html
турция
анкара (провинция)
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цены на нефть, александр новак, турция, анкара (провинция), босфор, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, Александр Новак, Турция, Анкара (провинция), Босфор, Санкции в отношении России, В мире
16:24 11.12.2022 (обновлено: 17:34 11.12.2022)
 
СМИ: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры

Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре нефтяные танкеры

© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция начала пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве.
Как пояснили журналисты, к 11 декабря пробка насчитывает 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 судов. В субботу Турция разослала страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия, согласно официальному экспедитору и отчету портового агента.
Флаг Турции на фоне пролива Босфор - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 10:48
Источник: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах
"По словам источника, письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям, что вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено", — отметили авторы материала.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании. В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке. При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.
Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Цены на нефтьАлександр НовакТурцияАнкара (провинция)БосфорСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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