Бей своих, чтоб чужие боялись: в США оттачивают технологии промывки мозгов

Бей своих, чтоб чужие боялись: в США оттачивают технологии промывки мозгов - РИА Новости, 11.12.2022

Бей своих, чтоб чужие боялись: в США оттачивают технологии промывки мозгов

У них в The New York Times, наверное, гнездо персонажей, оттачивающих жанр медийного доноса на невыносимых аморальных типов или организации, идущие против... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:11

У них в The New York Times, наверное, гнездо персонажей, оттачивающих жанр медийного доноса на невыносимых аморальных типов или организации, идущие против демократической религии. В данном случае речь о религии экологической.Вот очередной публицист демонстрирует нам классику жанра, пишет сухо, без эмоций, изо всех сил сдерживая благородное негодование, — только факты!О чем пишет: о гнездящейся в главном республиканском штате США организации под названием Texas Public Policy Foundation, которая, представьте, защищает нефть. А еще газ и уголь. В общем, то, чему не должно быть места в человеческом обществе, если оно хочет надеяться спасти планету от жутких катаклизмов.Список преступлений техасцев впечатляет. Они хотят затормозить движение Америки вперед, к возобновляемой и чистой энергии. Они хотят, чтобы все эти корпорации, производящие нефть, газ и уголь, так и продолжали существовать и получать прибыли. Они вредят в глобальном масштабе, заявляя где угодно, что процветание США основано на вот этих источниках энергии и что другие народы тоже имеют право надеяться на то же самое.Дальше в медиадоносе вырисовывается картина функционирования жуткого монстра, чьи щупальца везде. Техасское чудище помогало разрабатывать закон штата о том, что его власти прекращают иметь дело с банками или компаниями, которые выводят деньги из нефтегазовых предприятий. Закон принят, и точно такие же — усилиями той самой организации — начали действовать в Западной Виргинии, Кентукки, Теннесси и Оклахоме.Далее, при президентстве республиканцев люди техасского фонда работали в администрации повсюду и продвигали свою программу. Ну и понятно, что финансируется этот спрут всеми известными подозреваемыми, прежде всего теми же нефтяниками, газовиками и угольщиками.Почему мы говорим, что у них там гнездо, в этих The New York Times: потому что совсем недавно мы обсуждали точно такую же статью оттуда же, но в ней речь шла о людях, которые имеют наглость защищать мясо, а не нефть или газ. Хотя всякому приличному человеку известно, что скот тоже плохо влияет на самочувствие планеты. Логична была даже мысль посмотреть: а автор не один ли и тот же? А вот нет, разные. Хотя в обоих случаях та же доносная стилистика публикации. И вот эта стилистика нам и интересна. Именно она — а не судьба американских нефти, угля или газа.Здесь очень типичная штука, эти технологии создания большой лжи — не обязательно по нефти и прочему "зеленому переходу" — для всей планеты. Технологии промывания мозгов все те же по любому вопросу — от "гендерного" (то есть ЛГБТ) до какого угодно еще. И поскольку границ они не признают, очень полезно, увидев очередной случай применения таких технологий уже на нашей условной территории, точно знать, что имеем мы дело все с теми же подонками и что предмет их пропаганды фальшив насквозь.А поэтому давайте посмотрим на ключевые моменты в статьях хоть про мясо, хоть про нефть. Вот, например, высказывания главы той самой техасской организации "идут вразрез со всеобщим научным консенсусом" насчет того, что сжигание упомянутых видов топлива делает погоду "более экстремальной" и приведет ко все более катастрофическим последствиям. И говорится в статье об этом как бы вскользь и между делом, поскольку обсуждать нечего — и так все ясно.Да нет никакого всеобщего научного консенсуса. Перед нами типичный прием вот этих людей — выдвинуть бешеную теорию, материально выгодную какой-то группе корпораций, и немедленно начать говорить, что за этой теорией — не просто наука, а железный консенсус таковой. Для таких целей они обычно создают свою, сектантскую науку, из-за которой приличный человек сегодня экологом себя без колебаний не назовет. И тут же объявляют, что на стороне этих фальсификаторов тотальный консенсус, причем навсегда. А на самом деле они сидят и боятся, потому и выдают себя за победившее большинство.В общем, типичный признак одной из таких кампаний — когда с ее теоретиками недопустимо спорить. А поскольку спорящих сколько угодно, да еще с фактами в руках, то очень важно изобразить всех несогласных продажными и беспринципными подонками. И вот, пожалуйста — в статье высказывается Дэвид Майклс, эпидемиолог из Школы общественного здоровья имени Джорджа Вашингтона: техасцы — это наймиты соответствующих отраслей, как с табаком или опиоидами, и задача их — продвигать интересы своих спонсоров, идущих против общественного здоровья.Ну, когда в прорыв идут эпидемиологи с их "спасением миллионов жизней", пощады не жди. Но давайте дорасшифруем, что имеется в виду. То есть любой, кто "защищает нефть" (или мясо, или еще многое другое), — это человек, который говорит не то, что думает и знает, а то, за что ему платят. И человек такой втайне хорошо понимает, что факты против него, так что он страшно по этому поводу переживает.А раз так, то главное орудие, главная технология вот таких кампаний — оппонентов стыдить. И вот в статье, опять же как бы между делом, мелькают обороты — эти техасцы даже "не извиняются за свою деятельность".Кстати, с инструментом под названием "стыд" вся эта публика страшно провалилась в России — речь об уходе с российского рынка некоторых корпораций и прочих брендов. Смысл-то был в том, что мы должны были устыдиться, а то, что испытывали здесь люди что угодно, от презрения до легкого раздражения — такого не ждали. Другое дело, что ушедшие боялись, что иначе их опять же будут стыдить все те же персонажи у них дома.И еще одна технология в статье мелькает. Дело в том, что все эти бесчисленные кампании никоим образом не замыкаются в границах США или союзных им государств. Они сразу переходят на международный уровень и ставят задачей создание всяких обязательных к исполнению международных конвенций, с моральным и физическим выкручиванием рук всем на планете. И к публикации про нефть, газ и уголь прилагается ссылка на прочие доносы той же газеты, включая вот такую: "несмотря на научный консенсус" (опять консенсус!) о том, что мир должен отказаться от этих видов топлива, "Саудовская Аравия разворачивает лоббистскую, исследовательскую, финансовую и дипломатическую кампании с целью сохранить нефть центральным фактором мировой экономики".В общем, привет техасским рейнджерам от саудовских шейхов. Пусть и те и другие готовятся к налету экоактивистов, пачкающих кетчупом картины и фасады театров. Это тоже из тех самых технологий "империи лжи": благородный бунт доведенных до отчаяния защитников планеты.

