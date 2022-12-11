https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837911875.html

В Белом доме обвинили Россию в намерении продолжить спецоперацию на Украине

В Белом доме обвинили Россию в намерении продолжить спецоперацию на Украине - РИА Новости, 11.12.2022

В Белом доме обвинили Россию в намерении продолжить спецоперацию на Украине

Администрация США считает, что руководство России намерено продолжить специальную военную операцию на Украине, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T19:32

2022-12-11T19:32

2022-12-11T21:26

джон кирби

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украина

донбасс

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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Администрация США считает, что руководство России намерено продолжить специальную военную операцию на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос об оценках возможных планов президента России Владимира Путина в рамках СВО."То, что мы видим на месте событий, — это человек (Владимир Путин. — Прим. ред.), который намерен продолжить военные действия против Украины", — сообщил Кирби в интервью телеканалу ABC.При этом Кирби отметил, что затрудняется дать более точную оценку планов российского президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221209/himars-1837639887.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837253284.html

россия

украина

донбасс

сша

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джон кирби, россия, украина, донбасс, в мире, сша