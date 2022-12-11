https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837870560.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:02

2022-12-11T15:02

2022-12-11T15:02

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком и Краснолиманском направлениях. На Южно-Донецком направлении нанесли противнику огневое поражение. Ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 177 районов скопления живой силы и техники, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотников, 393 зенитных ракетных комплекса, 926 реактивных систем залпового огня, 7057 танков и других бронемашин, 3676 орудий полевой артиллерии и 7547 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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