https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html
Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи
Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи - РИА Новости, 11.12.2022
Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи
Российские военные за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:59
2022-12-11T13:59
2022-12-11T14:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
северск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что российскими оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.По сведениям Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860851.html
https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, северск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Северск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:59 11.12.2022 (обновлено: 14:08 11.12.2022)
Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи
Минобороны: российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи