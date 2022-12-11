https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html

Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи

Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи - РИА Новости, 11.12.2022

Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи

Российские военные за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:59

2022-12-11T13:59

2022-12-11T14:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

северск

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что российскими оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.По сведениям Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860851.html

https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html

донецкая народная республика

россия

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, северск, вооруженные силы украины, безопасность