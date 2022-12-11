https://ria.ru/20221211/ranenyy-1837921905.html
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина - РИА Новости, 11.12.2022
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина
Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:46
2022-12-11T21:46
2022-12-11T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661133_0:54:2819:1640_1920x0_80_0_0_c80a28c9b129e6dcd04ef90b250f1d82.jpg
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что мужчина получил ранения при обстреле Киевского района.Ранее сообщалось, что в воскресенье в результате обстрелов Донецка в Петровском районе города ранения получили две мирные жительницы, в Киевском районе - четыре мирных жителя, в том числе двое детей.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57dd9bf485e8fbf914f7072b2b83659a.jpg
Пожар в Донецке после обстрела ВСУ
Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
2022-12-11T21:46
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
21:46 11.12.2022 (обновлено: 23:54 11.12.2022)
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: еще один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками