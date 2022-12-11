https://ria.ru/20221211/ranenyy-1837921905.html

В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина

В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина - РИА Новости, 11.12.2022

В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина

Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:46

2022-12-11T21:46

2022-12-11T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661133_0:54:2819:1640_1920x0_80_0_0_c80a28c9b129e6dcd04ef90b250f1d82.jpg

ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что мужчина получил ранения при обстреле Киевского района.Ранее сообщалось, что в воскресенье в результате обстрелов Донецка в Петровском районе города ранения получили две мирные жительницы, в Киевском районе - четыре мирных жителя, в том числе двое детей.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в Донецке после обстрела ВСУ Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. 2022-12-11T21:46 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, украина, вооруженные силы украины, видео