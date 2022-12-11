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В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/ranenyy-1837921905.html
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина - РИА Новости, 11.12.2022
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина
Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:46
2022-12-11T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что мужчина получил ранения при обстреле Киевского района.Ранее сообщалось, что в воскресенье в результате обстрелов Донецка в Петровском районе города ранения получили две мирные жительницы, в Киевском районе - четыре мирных жителя, в том числе двое детей.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.
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Пожар в Донецке после обстрела ВСУ
Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.
2022-12-11T21:46
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21:46 11.12.2022 (обновлено: 23:54 11.12.2022)
 
В Донецке при обстреле украинскими войсками ранен еще один мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: еще один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВозгорание после обстрела украинскими войсками Донецка
Возгорание после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Возгорание после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.
"По улице Артема ранения получил мужчина 1985 года рождения", - написал мэр города Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что мужчина получил ранения при обстреле Киевского района.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в результате обстрелов Донецка в Петровском районе города ранения получили две мирные жительницы, в Киевском районе - четыре мирных жителя, в том числе двое детей.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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