https://ria.ru/20221211/pozhar-1837913096.html

В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб

В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб - РИА Новости, 11.12.2022

В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб

Пожарные эвакуировали и спасли 38 человек из-за пожара в девятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, который унес жизнь мужчины, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T19:50

2022-12-11T19:50

2022-12-11T19:50

происшествия

воронеж

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734608490_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_8291545720f7cd7954efb9da69495f89.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Пожарные эвакуировали и спасли 38 человек из-за пожара в девятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, который унес жизнь мужчины, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС по Воронежской области.Информация о пожаре в девятиэтажном доме по улице Березовая Роща поступила спасателям в 17.41 мск воскресенья."По прибытии подразделений обнаружено сильное задымление в подъезде и жильцы, просящие помощи в окнах. Сотрудниками ПО эвакуировано 26 человек, спасено 12 человек при помощи масок спасаемого", - сообщил представитель ГУМЧС.По его словам, на месте пожара обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается."Пожар ликвидирован в 18:53 (мск). В результате пожара повреждена огнем квартира на восьмом этаже на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении представителя ГУМЧС.На месте происшествия работали 10 расчетов пожарной охраны.

https://ria.ru/20221209/pogibshiy-1837397653.html

https://ria.ru/20221205/maslozavod-1836539354.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, воронежская область