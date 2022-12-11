https://ria.ru/20221211/pozhar-1837913096.html
В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб
В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб - РИА Новости, 11.12.2022
В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб
Пожарные эвакуировали и спасли 38 человек из-за пожара в девятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, который унес жизнь мужчины, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T19:50
2022-12-11T19:50
2022-12-11T19:50
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Пожарные эвакуировали и спасли 38 человек из-за пожара в девятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, который унес жизнь мужчины, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС по Воронежской области.Информация о пожаре в девятиэтажном доме по улице Березовая Роща поступила спасателям в 17.41 мск воскресенья."По прибытии подразделений обнаружено сильное задымление в подъезде и жильцы, просящие помощи в окнах. Сотрудниками ПО эвакуировано 26 человек, спасено 12 человек при помощи масок спасаемого", - сообщил представитель ГУМЧС.По его словам, на месте пожара обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается."Пожар ликвидирован в 18:53 (мск). В результате пожара повреждена огнем квартира на восьмом этаже на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении представителя ГУМЧС.На месте происшествия работали 10 расчетов пожарной охраны.
https://ria.ru/20221209/pogibshiy-1837397653.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб
В Воронеже загорелась жилая девятиэтажка, один человек погиб, 38 эвакуированы и спасены
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Пожарные эвакуировали и спасли 38 человек из-за пожара в девятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, который унес жизнь мужчины, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС по Воронежской области.
Информация о пожаре в девятиэтажном доме по улице Березовая Роща поступила спасателям в 17.41 мск воскресенья.
"По прибытии подразделений обнаружено сильное задымление в подъезде и жильцы, просящие помощи в окнах. Сотрудниками ПО эвакуировано 26 человек, спасено 12 человек при помощи масок спасаемого", - сообщил представитель ГУМЧС.
По его словам, на месте пожара обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.
"Пожар ликвидирован в 18:53 (мск). В результате пожара повреждена огнем квартира на восьмом этаже на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении представителя ГУМЧС.
На месте происшествия работали 10 расчетов пожарной охраны.