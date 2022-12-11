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В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ
Газовая труба загорелась в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:23
2022-12-11T17:23
2022-12-11T17:46
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР.По данным МЧС, в 16.37 пожар был ликвидирован.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 30 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837870560.html
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Пожар в Донецке после обстрела ВСУ
Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
2022-12-11T17:23
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
17:23 11.12.2022 (обновлено: 17:46 11.12.2022)
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ
В Киевском районе Донецка загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ