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В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ

В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022

В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ

Газовая труба загорелась в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T17:23

2022-12-11T17:23

2022-12-11T17:46

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР.По данным МЧС, в 16.37 пожар был ликвидирован.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 30 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837870560.html

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Пожар в Донецке после обстрела ВСУ Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. 2022-12-11T17:23 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины