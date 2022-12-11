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В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/pozhar-1837893936.html
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ
Газовая труба загорелась в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:23
2022-12-11T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР.По данным МЧС, в 16.37 пожар был ликвидирован.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 30 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837870560.html
донецк
донецкая народная республика
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Пожар в Донецке после обстрела ВСУ
Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
17:23 11.12.2022 (обновлено: 17:46 11.12.2022)
 
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ

В Киевском районе Донецка загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР.
"В 15.54 на линию "101" поступило сообщение о горении газовой трубы на улице Университетская в Киевском районе города Донецка. На место оперативно направлено пожарно-спасательное отделение. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
По данным МЧС, в 16.37 пожар был ликвидирован.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 30 ракет из РСЗО "Град".
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