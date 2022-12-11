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На женщину, оставившую младенца в подъезде в Москве, завели уголовное дело

На женщину, оставившую младенца в подъезде в Москве, завели уголовное дело - РИА Новости, 11.12.2022

На женщину, оставившую младенца в подъезде в Москве, завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против женщины, которая, по предварительным данным, оставила младенца в подъезде на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T01:01

2022-12-11T01:01

2022-12-11T01:35

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происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против женщины, которая, по предварительным данным, оставила младенца в подъезде на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее в ведомстве сообщили, что новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на Паромной улице в Москве. По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребенка)", - говорится в сообщении.Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила журналистам, что женщина задержана. В ближайшее время ее доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.В Telegram-канале столичного СК опубликована фотография 41-летней подозреваемой.По данным столичного СК, следователи приступили к допросу женщины. Также устанавливается личность водителя такси, допрашиваются свидетели.В Telegram-канале ведомства уточнили, что новорожденная девочка находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20221210/rebenok-1837793986.html

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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия