https://ria.ru/20221211/pogoda-1837871497.html
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре - РИА Новости, 11.12.2022
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре
Сильные осадки и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье после 15.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:52
2022-12-11T14:52
2022-12-11T14:52
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
погода
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сильные осадки и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье после 15.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 15.00 и до утра понедельника в столице ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили быть внимательными на улице, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221211/snegopad-1837829477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, погода
Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре с порывами до15 метров в секунду до утра