https://ria.ru/20221211/pogoda-1837871497.html

Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре

Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре - РИА Новости, 11.12.2022

Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре

Сильные осадки и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье после 15.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:52

2022-12-11T14:52

2022-12-11T14:52

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

погода

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сильные осадки и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье после 15.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 15.00 и до утра понедельника в столице ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили быть внимательными на улице, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, погода