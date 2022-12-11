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Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре - РИА Новости, 11.12.2022
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Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре - РИА Новости, 11.12.2022
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре
Сильные осадки и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье после 15.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:52
2022-12-11T14:52
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
погода
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сильные осадки и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье после 15.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 15.00 и до утра понедельника в столице ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили быть внимательными на улице, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, погода
Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода
14:52 11.12.2022
 
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре

Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре с порывами до15 метров в секунду до утра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВетер в Москве
Ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сильные осадки и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье после 15.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, после 15.00 и до утра понедельника в столице ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан попросили быть внимательными на улице, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 09:16
За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик
 
ОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыПогода
 
 
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