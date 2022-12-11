Шольц призвал немцев выходить на пенсию в 67 лет
Funk: Шольц хочет изменить тренд преждевременного ухода на пенсию в Германии раньше 67 лет
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. В Германии прослеживается тенденция ухода на пенсию раньше установленного времени, поэтому правительство будет стремиться повысить численность тех работников, которые будут трудиться до пенсионного возраста, составляющего 67 лет, как заявил в воскресенье канцлер Олаф Шольц.
"Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста", — заявил он изданиям медиагруппы Funke.
Правительство желает, чтобы в Германии больше людей выходили на пенсию в возрасте 67 лет, а не в 63 или 64 лет, как то часто бывает. Однако для многих это сложно, добавил он.
Шольц также видит "потенциал для увеличения" доли женщин на рынке труда. "Но для того, чтобы это сработало, мы должны расширить предложения продлённого дня в яслях, детских садах и школах", - подчеркнул он.
Экономисты и работодатели в ФРГ давно призывают повысить пенсионный возраст до 70 лет, в том числе и для стабилизации пенсионной системы. Однако правящие партии в коалиционном соглашении закрепили положение, согласно которому текущий пенсионный возраст в 67 лет не подлежит увеличению.