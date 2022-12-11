https://ria.ru/20221211/pensiya-1837930137.html

Шольц призвал немцев выходить на пенсию в 67 лет

Шольц призвал немцев выходить на пенсию в 67 лет - РИА Новости, 11.12.2022

Шольц призвал немцев выходить на пенсию в 67 лет

В Германии прослеживается тенденция ухода на пенсию раньше установленного времени, поэтому правительство будет стремиться повысить численность тех работников,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T23:12

2022-12-11T23:12

2022-12-11T23:12

в мире

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. В Германии прослеживается тенденция ухода на пенсию раньше установленного времени, поэтому правительство будет стремиться повысить численность тех работников, которые будут трудиться до пенсионного возраста, составляющего 67 лет, как заявил в воскресенье канцлер Олаф Шольц.Правительство желает, чтобы в Германии больше людей выходили на пенсию в возрасте 67 лет, а не в 63 или 64 лет, как то часто бывает. Однако для многих это сложно, добавил он.Шольц также видит "потенциал для увеличения" доли женщин на рынке труда. "Но для того, чтобы это сработало, мы должны расширить предложения продлённого дня в яслях, детских садах и школах", - подчеркнул он.Экономисты и работодатели в ФРГ давно призывают повысить пенсионный возраст до 70 лет, в том числе и для стабилизации пенсионной системы. Однако правящие партии в коалиционном соглашении закрепили положение, согласно которому текущий пенсионный возраст в 67 лет не подлежит увеличению.

https://ria.ru/20221031/germaniya-1828155759.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, германия