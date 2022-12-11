https://ria.ru/20221211/ozerov-1837445862.html
Биография Николая Озерова
Биография Николая Озерова - РИА Новости, 11.12.2022
Биография Николая Озерова
Известный теле‑ и радиокомментатор, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион СССР по теннису, народный артист РСФСР Николай Николаевич Озеров родился 11 РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T04:08
2022-12-11T04:08
2022-12-11T04:08
справки
николай озеров
владимир маслаченко
анна дмитриева
ссср
москва
рсфср
спартак москва
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Известный теле‑ и радиокомментатор, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион СССР по теннису, народный артист РСФСР Николай Николаевич Озеров родился 11 декабря 1922 года в Москве. Его отец, Николай Озеров (1887-1953), был оперным певцом Большого театра. У Николая Озерова был старший брат Юрий (1921-2001), который стал кинорежиссером, создателем киноэпопеи "Освобождение". С девяти лет Озеров занимался теннисом, одновременно пробовал себя и в других видах спорта – боксе и баскетболе, волейболе и легкой атлетике, ручном мяче и городках, катался на лыжах и коньках. С 12 лет он стал заниматься теннисом в спортивном обществе "Локомотив" под руководством тренеров Евгения Ларионова и Виктора Филиппова. В 1935 году Озеров стал чемпионом Москвы среди мальчиков в одиночном разряде.В 1936 и 1938 годах он был чемпионом Москвы в одиночном и парном разрядах среди мальчиков и юношей. В 1939 году завоевал титул абсолютного победителя Всесоюзных юношеских соревнований и чемпионата Москвы среди юношей. Осенью 1941 года во время Великой Отечественной войны, когда немцы подошли близко к Москве, Озеров в числе трех оставшихся в столице теннисистов, играл на различных стадионах города. Встречи транслировались по радио на всю Москву, и за участие в этих матчах Озерову было присвоено звание мастера спорта. В 1944 году Николаю Озерову было присвоено звание заслуженный мастер спорта СССР.С 18 лет выступал за общество "Спартак". Одинаково успешно играл в одиночном и парном разрядах: 24-кратный чемпион СССР – пять раз в одиночном разряде (1944-1946, 1951, 1953), 13 раз в парном разряде (1944-1953, 1955, 1957, 1958) и шесть раз в миксте (смешанном разряде: 1940, 1944, 1949, 1953, 1955, 1957). Абсолютный чемпион СССР (1944, 1953). В составе сборной команды СССР был многократным участником товарищеских матчей с теннисистами Югославии (1946), Венгрии (1949, 1953), Польши (1950, 1954). Пять раз возглавлял список сильнейших теннисистов страны (1944-1946, 1951, 1953).В теннисе Озеров предпочитал атакующий стиль игры, обладал мощным ударом справа. Он отлично играл с лета. На корте был тонким психологом: быстро выявлял изъяны в игре соперников и умело их использовал.Николай Озеров долгие годы совмещал спорт и работу в театре. В 1946 году он окончил актерский факультет ГИТИСа (по другим данным, в 1945 году) и получил направление в Московский художественный театр (ныне МХТ имени А.П. Чехова), где служил до 1959 года. Играл небольшие роли в спектаклях "Победители", "Хлеб наш насущный", "Двенадцатая ночь", "Синяя птица", "Школа злословия", "Домби и сын", "Вторая любовь" и др. Уйдя из МХАТа до 1984 года играл отдельные роли в разных московских театрах.В кино исполнил роли спортивных комментаторов в таких фильмах как "Опасные повороты" (1961), "Хоккеисты" (1964), "Ход белой королевы" (1971), "Одиннадцать надежд" (1975), "Веселое сновидение, или Смех и слезы" (1976), "Все решает мгновение" (1978), "Девушка и Гранд" (1981). В августе 1950 года Николай Озеров провел первый самостоятельный репортаж о футбольном матче "Динамо" – ЦДКА, получивший много положительных откликов.С 1950 по 1988 год Озеров работал спортивным комментатором Всесоюзного радио и телевидения, Гостелерадио СССР. Он вел репортажи из 49 стран по различным видам спорта, в том числе с 17 зимних и летних Олимпийских игр, девяти чемпионатов мира по футболу, 30 чемпионатов мира по хоккею.Среди учеников Озерова были известные телекомментаторы Евгений Майоров, Владимир Маслаченко, а также Анна Дмитриева и Владимир Перетурин.В начале 1990-х годов Николай Озеров активно способствовал возрождению спортивного общества "Спартак". В 1992‑1996 годах занимал пост председателя международного общества "Спартак", а в 1996‑1997 годах – президента Международного физкультурно‑спортивного общества "Спартак" имени Н. Старостина.В 1990‑е годы был художественным руководителем радиостудии "Николай Озеров".Николай Озеров написал книги "Репортаж о репортаже" (1976), "Всю жизнь за синей птицей" (1995). В начале 1990‑х годов Озеров перенес тяжелую операцию. 2 июня 1997 года Николай Озеров скончался. Он был похоронен на Введенском кладбище в Москве.Народный артист РСФСР (1973). Заслуженный тренер России (1995).Награжден орденами Дружбы народов (1992) и "За заслуги перед Отечеством" III степени (1995). Двукратный кавалер орденов Трудового Красного Знамени и "Знак Почета". Награжден медалями "За оборону Москвы" (1944), "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1947), "За трудовую доблесть" (1962) и др.Лауреат Государственной премии СССР (1982), премии Союза журналистов СССР (1980) и российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, почетная номинация "За личный вклад в развитие отечественного телевидения").Награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета (1992).В 2003 году имя Николая Озерова было внесено в Зал российской теннисной славы.Министерством спорта РФ учреждена медаль Николая Озерова, которой награждаются граждане Российской Федерации за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорта. Именем Озерова в 1998 году была названа улица в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Его имя было присвоено стадиону "Спартак" в городе Щелково Московской области. Имя Николая Озерова носит Академия тенниса в Рязани. В Петрозаводске в честь Николая Озерова и его брата Юрия в 2015 году была названа улица (Братьев Озеровых). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, николай озеров, владимир маслаченко, анна дмитриева, ссср, москва, рсфср, спартак москва, локомотив (москва), большой театр
Справки, Николай Озеров, Владимир Маслаченко, Анна Дмитриева, СССР, Москва, РСФСР, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Большой театр
Известный теле‑ и радиокомментатор, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион СССР по теннису, народный артист РСФСР Николай Николаевич Озеров родился
11 декабря 1922 года в Москве. Его отец, Николай Озеров
(1887-1953), был оперным певцом Большого театра. У Николая Озерова был старший брат Юрий
(1921-2001), который стал кинорежиссером, создателем киноэпопеи "Освобождение".
С девяти лет Озеров занимался теннисом
, одновременно пробовал себя и в других видах спорта – боксе и баскетболе, волейболе и легкой атлетике, ручном мяче и городках, катался на лыжах и коньках.
С 12 лет он стал заниматься теннисом в спортивном обществе "Локомотив" под руководством тренеров Евгения Ларионова и Виктора Филиппова. В 1935 году Озеров стал чемпионом Москвы среди мальчиков в одиночном разряде.
В 1936 и 1938 годах он был чемпионом Москвы
в одиночном и парном разрядах среди мальчиков и юношей. В 1939 году завоевал титул абсолютного победителя Всесоюзных юношеских соревнований и чемпионата Москвы среди юношей.
Осенью 1941 года во время Великой Отечественной войны, когда немцы подошли близко к Москве, Озеров в числе трех оставшихся в столице теннисистов, играл на различных стадионах города. Встречи транслировались по радио на всю Москву, и за участие в этих матчах Озерову было присвоено звание мастера спорта. В 1944 году Николаю Озерову было присвоено звание заслуженный мастер спорта СССР.
С 18 лет выступал за общество "Спартак". Одинаково успешно играл в одиночном и парном разрядах: 24-кратный чемпион СССР – пять раз в одиночном разряде (1944-1946, 1951, 1953), 13 раз в парном разряде (1944-1953, 1955, 1957, 1958) и шесть раз в миксте (смешанном разряде: 1940, 1944, 1949, 1953, 1955, 1957). Абсолютный чемпион СССР (1944, 1953). В составе сборной команды СССР был многократным участником товарищеских матчей с теннисистами Югославии (1946), Венгрии (1949, 1953), Польши (1950, 1954). Пять раз возглавлял список сильнейших теннисистов страны (1944-1946, 1951, 1953).
В теннисе Озеров предпочитал атакующий стиль игры, обладал мощным ударом справа. Он отлично играл с лета. На корте был тонким психологом: быстро выявлял изъяны в игре соперников и умело их использовал.
Николай Озеров долгие годы совмещал спорт и работу в театре
. В 1946 году он окончил актерский факультет ГИТИСа (по другим данным, в 1945 году) и получил направление в Московский художественный театр (ныне МХТ имени А.П. Чехова), где служил до 1959 года. Играл небольшие роли в спектаклях "Победители", "Хлеб наш насущный", "Двенадцатая ночь", "Синяя птица", "Школа злословия", "Домби и сын", "Вторая любовь" и др. Уйдя из МХАТа до 1984 года играл отдельные роли в разных московских театрах.
В кино исполнил роли спортивных комментаторов в таких фильмах как "Опасные повороты" (1961), "Хоккеисты" (1964), "Ход белой королевы" (1971), "Одиннадцать надежд" (1975), "Веселое сновидение, или Смех и слезы" (1976), "Все решает мгновение" (1978), "Девушка и Гранд" (1981
).
В августе 1950 года Николай Озеров провел первый самостоятельный репортаж о футбольном матче "Динамо" – ЦДКА, получивший много положительных откликов.
С 1950 по 1988 год Озеров работал спортивным комментатором Всесоюзного радио и телевидения, Гостелерадио СССР. Он вел репортажи из 49 стран по различным видам спорта, в том числе с 17 зимних и летних Олимпийских игр, девяти чемпионатов мира по футболу, 30 чемпионатов мира по хоккею.
Среди учеников Озерова были известные телекомментаторы Евгений Майоров, Владимир Маслаченко, а также Анна Дмитриева и Владимир Перетурин.
В начале 1990-х годов Николай Озеров активно способствовал возрождению спортивного общества "Спартак". В 1992‑1996 годах занимал пост председателя международного общества "Спартак", а в 1996‑1997 годах – президента Международного физкультурно‑спортивного общества "Спартак" имени Н. Старостина.
В 1990‑е годы был художественным руководителем радиостудии "Николай Озеров".
Николай Озеров написал книги "Репортаж о репортаже" (1976
), "Всю жизнь за синей птицей" (1995
).
В начале 1990‑х годов Озеров перенес тяжелую операцию. 2 июня 1997 года Николай Озеров скончался. Он был похоронен на Введенском кладбище в Москве.
Народный артист РСФСР (1973). Заслуженный тренер России (1995).
Награжден орденами Дружбы народов (1992
) и "За заслуги перед Отечеством" III степени (1995
).
Двукратный кавалер орденов Трудового Красного Знамени и "Знак Почета". Награжден медалями "За оборону Москвы" (1944), "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1947), "За трудовую доблесть" (1962) и др.
Лауреат Государственной премии СССР (1982), премии Союза журналистов СССР (1980) и российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, почетная номинация "За личный вклад в развитие отечественного телевидения").
Награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета (1992
).
В 2003 году имя Николая Озерова было внесено в Зал российской теннисной славы.
Министерством спорта РФ учреждена медаль
Николая Озерова, которой награждаются граждане Российской Федерации за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорта.
Именем Озерова в 1998 году была названа улица в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Его имя было присвоено стадиону "Спартак"
в городе Щелково Московской области.
Имя Николая Озерова носит Академия тенниса
в Рязани.
В Петрозаводске в честь Николая Озерова и его брата Юрия в 2015 году была названа улица
(Братьев Озеровых).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников