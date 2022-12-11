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Биография Николая Озерова

Биография Николая Озерова - РИА Новости, 11.12.2022

Биография Николая Озерова

Известный теле‑ и радиокомментатор, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион СССР по теннису, народный артист РСФСР Николай Николаевич Озеров родился 11 РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T04:08

2022-12-11T04:08

2022-12-11T04:08

справки

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владимир маслаченко

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Известный теле‑ и радиокомментатор, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион СССР по теннису, народный артист РСФСР Николай Николаевич Озеров родился 11 декабря 1922 года в Москве. Его отец, Николай Озеров (1887-1953), был оперным певцом Большого театра. У Николая Озерова был старший брат Юрий (1921-2001), который стал кинорежиссером, создателем киноэпопеи "Освобождение". С девяти лет Озеров занимался теннисом, одновременно пробовал себя и в других видах спорта – боксе и баскетболе, волейболе и легкой атлетике, ручном мяче и городках, катался на лыжах и коньках. С 12 лет он стал заниматься теннисом в спортивном обществе "Локомотив" под руководством тренеров Евгения Ларионова и Виктора Филиппова. В 1935 году Озеров стал чемпионом Москвы среди мальчиков в одиночном разряде.В 1936 и 1938 годах он был чемпионом Москвы в одиночном и парном разрядах среди мальчиков и юношей. В 1939 году завоевал титул абсолютного победителя Всесоюзных юношеских соревнований и чемпионата Москвы среди юношей. Осенью 1941 года во время Великой Отечественной войны, когда немцы подошли близко к Москве, Озеров в числе трех оставшихся в столице теннисистов, играл на различных стадионах города. Встречи транслировались по радио на всю Москву, и за участие в этих матчах Озерову было присвоено звание мастера спорта. В 1944 году Николаю Озерову было присвоено звание заслуженный мастер спорта СССР.С 18 лет выступал за общество "Спартак". Одинаково успешно играл в одиночном и парном разрядах: 24-кратный чемпион СССР – пять раз в одиночном разряде (1944-1946, 1951, 1953), 13 раз в парном разряде (1944-1953, 1955, 1957, 1958) и шесть раз в миксте (смешанном разряде: 1940, 1944, 1949, 1953, 1955, 1957). Абсолютный чемпион СССР (1944, 1953). В составе сборной команды СССР был многократным участником товарищеских матчей с теннисистами Югославии (1946), Венгрии (1949, 1953), Польши (1950, 1954). Пять раз возглавлял список сильнейших теннисистов страны (1944-1946, 1951, 1953).В теннисе Озеров предпочитал атакующий стиль игры, обладал мощным ударом справа. Он отлично играл с лета. На корте был тонким психологом: быстро выявлял изъяны в игре соперников и умело их использовал.Николай Озеров долгие годы совмещал спорт и работу в театре. В 1946 году он окончил актерский факультет ГИТИСа (по другим данным, в 1945 году) и получил направление в Московский художественный театр (ныне МХТ имени А.П. Чехова), где служил до 1959 года. Играл небольшие роли в спектаклях "Победители", "Хлеб наш насущный", "Двенадцатая ночь", "Синяя птица", "Школа злословия", "Домби и сын", "Вторая любовь" и др. Уйдя из МХАТа до 1984 года играл отдельные роли в разных московских театрах.В кино исполнил роли спортивных комментаторов в таких фильмах как "Опасные повороты" (1961), "Хоккеисты" (1964), "Ход белой королевы" (1971), "Одиннадцать надежд" (1975), "Веселое сновидение, или Смех и слезы" (1976), "Все решает мгновение" (1978), "Девушка и Гранд" (1981). В августе 1950 года Николай Озеров провел первый самостоятельный репортаж о футбольном матче "Динамо" – ЦДКА, получивший много положительных откликов.С 1950 по 1988 год Озеров работал спортивным комментатором Всесоюзного радио и телевидения, Гостелерадио СССР. Он вел репортажи из 49 стран по различным видам спорта, в том числе с 17 зимних и летних Олимпийских игр, девяти чемпионатов мира по футболу, 30 чемпионатов мира по хоккею.Среди учеников Озерова были известные телекомментаторы Евгений Майоров, Владимир Маслаченко, а также Анна Дмитриева и Владимир Перетурин.В начале 1990-х годов Николай Озеров активно способствовал возрождению спортивного общества "Спартак". В 1992‑1996 годах занимал пост председателя международного общества "Спартак", а в 1996‑1997 годах – президента Международного физкультурно‑спортивного общества "Спартак" имени Н. Старостина.В 1990‑е годы был художественным руководителем радиостудии "Николай Озеров".Николай Озеров написал книги "Репортаж о репортаже" (1976), "Всю жизнь за синей птицей" (1995). В начале 1990‑х годов Озеров перенес тяжелую операцию. 2 июня 1997 года Николай Озеров скончался. Он был похоронен на Введенском кладбище в Москве.Народный артист РСФСР (1973). Заслуженный тренер России (1995).Награжден орденами Дружбы народов (1992) и "За заслуги перед Отечеством" III степени (1995). Двукратный кавалер орденов Трудового Красного Знамени и "Знак Почета". Награжден медалями "За оборону Москвы" (1944), "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1947), "За трудовую доблесть" (1962) и др.Лауреат Государственной премии СССР (1982), премии Союза журналистов СССР (1980) и российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, почетная номинация "За личный вклад в развитие отечественного телевидения").Награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета (1992).В 2003 году имя Николая Озерова было внесено в Зал российской теннисной славы.Министерством спорта РФ учреждена медаль Николая Озерова, которой награждаются граждане Российской Федерации за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорта. Именем Озерова в 1998 году была названа улица в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Его имя было присвоено стадиону "Спартак" в городе Щелково Московской области. Имя Николая Озерова носит Академия тенниса в Рязани. В Петрозаводске в честь Николая Озерова и его брата Юрия в 2015 году была названа улица (Братьев Озеровых). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, николай озеров, владимир маслаченко, анна дмитриева, ссср, москва, рсфср, спартак москва, локомотив (москва), большой театр