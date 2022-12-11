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ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837890120.html
ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке
ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке
Украинские войска в третий раз за сутки выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:51
2022-12-11T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).В свою очередь, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел попал район рынка "Маяк". Информацию передали очевидцы, сейчас ее проверяют. Ранее ведомство сообщало, что в 15:28 и в 15:50 украинские войска выпустили по этому району в общей сложности 20 ракет из "Града".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина
16:51 11.12.2022 (обновлено: 18:08 11.12.2022)
 
ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке

Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке

© фото очевидцаПожар на рынке "Маяк" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на рынке Маяк в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Пожар на рынке "Маяк" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 16:42 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — уточнили там.

В свою очередь, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел попал район рынка "Маяк". Информацию передали очевидцы, сейчас ее проверяют.
Ранее ведомство сообщало, что в 15:28 и в 15:50 украинские войска выпустили по этому району в общей сложности 20 ракет из "Града".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККУкраина
 
 
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