16:51 11.12.2022 (обновлено: 18:08 11.12.2022)
ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке
Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке
© фото очевидцаПожар на рынке "Маяк" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Пожар на рынке "Маяк" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 16:42 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — уточнили там.
В свою очередь, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел попал район рынка "Маяк". Информацию передали очевидцы, сейчас ее проверяют.
Ранее ведомство сообщало, что в 15:28 и в 15:50 украинские войска выпустили по этому району в общей сложности 20 ракет из "Града".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.