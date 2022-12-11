https://ria.ru/20221211/obstrel-1837890120.html

ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке

ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022

ВСУ нанесли удар по рынку "Маяк" в Донецке

Украинские войска в третий раз за сутки выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:51

2022-12-11T16:51

2022-12-11T18:08

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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).В свою очередь, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел попал район рынка "Маяк". Информацию передали очевидцы, сейчас ее проверяют. Ранее ведомство сообщало, что в 15:28 и в 15:50 украинские войска выпустили по этому району в общей сложности 20 ракет из "Града".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, украина