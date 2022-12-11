https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html

В НАСА заявили о продолжении сотрудничества между Россией и США по МКС

В НАСА заявили о продолжении сотрудничества между Россией и США по МКС - РИА Новости, 11.12.2022

В НАСА заявили о продолжении сотрудничества между Россией и США по МКС

Сотрудничество США и России по проекту Международной космической станции (МКС) остается неизменным, а "профессиональные отношения продолжаются", хотя ситуация... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T07:34

2022-12-11T07:34

2022-12-11T07:35

билл нельсон

юрий борисов (роскосмос)

россия

сша

украина

наса

европейское космическое агентство

роскосмос

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ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Сотрудничество США и России по проекту Международной космической станции (МКС) остается неизменным, а "профессиональные отношения продолжаются", хотя ситуация на Украине "изменила все", заявил в интервью японской газете "Никкэй" глава НАСА Билл Нельсон.В частности, глава американского космического ведомства отметил, что российская военная операция на Украине "изменила все"."Однако сотрудничество США и России по МКС остается неизменным. Наши профессиональные отношения продолжаются", - цитирует издание слова Нельсона.Ранее глава НАСА уже высказывался о том, что сотрудничество с Россией в космосе является "очень важным", так как российская сторона помогает США "поддерживать работу станции". Он также выразил надежду на то, что "Россия будет партнером по МКС на протяжении всего проекта до 2030 года".Ранее НАСА приняло решение о продлении участия США в проекте МКС до 2030 года, аналогичную инициативу поддержали в Европейском космическом агентстве и Японии. Россия пока утвердила использование МКС до 2024 года, но в сентябре новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.

https://ria.ru/20221006/vstrecha-1821859532.html

https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html

россия

сша

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билл нельсон, юрий борисов (роскосмос), россия, сша, украина, наса, европейское космическое агентство, роскосмос, международная космическая станция (мкс)