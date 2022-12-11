https://ria.ru/20221211/napadeniya-1837804035.html

Вучич заявил о рекордном числе нападений на косовских сербов в 2022 году

Вучич заявил о рекордном числе нападений на косовских сербов в 2022 году - РИА Новости, 11.12.2022

Вучич заявил о рекордном числе нападений на косовских сербов в 2022 году

Правительство самопровозглашенного Косово во главе с "премьером" Альбином Курти в 2022 году допустило рекордное число инцидентов, направленных на косовских... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T02:46

2022-12-11T02:46

2022-12-11T02:47

в мире

александр вучич

альбин курти

косово

сербия

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Правительство самопровозглашенного Косово во главе с "премьером" Альбином Курти в 2022 году допустило рекордное число инцидентов, направленных на косовских сербов и их имущество, заявил сербский президент Александр Вучич."По инцидентам на национальной почве 2022 год стал рекордным. В 2021 году у нас было 128, а до 8 декабря этого года уже 131 случай. Это больше, а еще осталось 23 дня до конца года. Курти и его ложное правительство – абсолютные чемпионы в создании нападений и инцидентов, при которых сербы или задержаны, или уничтожено их имущество и так далее", - сообщил Вучич в обращении к гражданам в субботу.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами, сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края, подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20211227/kosovo-1765698022.html

косово

сербия

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в мире, александр вучич, альбин курти, косово, сербия