https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками - РИА Новости, 11.12.2022

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками

Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:30

2022-12-11T09:30

2022-12-11T10:55

специальная военная операция на украине

россия

сватово

частичная мобилизация в россии

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ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками."Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (по противнику. — Прим. ред.) будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — рассказал РИА Новости один из бойцов, ставший очевидцем события.Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение."В ответ нам крикнули: "Русские сдавайся!". Мы открыли по ним огонь", — рассказал боец.Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом."Послали их.. Русские не сдаются", — сказал боец.О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало об убийстве до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.

https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837546135.html

россия

сватово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мобилизованные бойцы: "Русские не сдаются, победа будет за нами" "Русские не сдаются, победа будет за нами": мобилизованные бойцы, выполняющие задачи на сватовском участке фронта, рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками. 2022-12-11T09:30 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сватово, частичная мобилизация в россии