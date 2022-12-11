https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками - РИА Новости, 11.12.2022
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками
Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:30
2022-12-11T09:30
2022-12-11T10:55
специальная военная операция на украине
россия
сватово
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837841690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a5439c03e2c5b2c202e728c28d288d0.jpg
ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками."Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (по противнику. — Прим. ред.) будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — рассказал РИА Новости один из бойцов, ставший очевидцем события.Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение."В ответ нам крикнули: "Русские сдавайся!". Мы открыли по ним огонь", — рассказал боец.Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом."Послали их.. Русские не сдаются", — сказал боец.О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало об убийстве до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837546135.html
россия
сватово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837841690_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d96b32cddd8f13a988b33ea7078a44cd.jpg
Мобилизованные бойцы: "Русские не сдаются, победа будет за нами"
"Русские не сдаются, победа будет за нами": мобилизованные бойцы, выполняющие задачи на сватовском участке фронта, рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками.
2022-12-11T09:30
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сватово, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сватово, Частичная мобилизация в России
09:30 11.12.2022 (обновлено: 10:55 11.12.2022)
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке
ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
"Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (по противнику. — Прим. ред.) будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — рассказал РИА Новости один из бойцов, ставший очевидцем события.
Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение.
"В ответ нам крикнули: "Русские сдавайся!". Мы открыли по ним огонь", — рассказал боец.
Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом.
"Послали их.. Русские не сдаются", — сказал боец.
О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России
сообщало об убийстве до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области
и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР
. В этот же период в ЛНР
со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной
, Лисичанском
, Сватово
и на других направлениях.