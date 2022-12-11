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Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками - РИА Новости, 11.12.2022
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками
Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:30
2022-12-11T10:55
специальная военная операция на украине
россия
сватово
частичная мобилизация в россии
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ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками."Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (по противнику. — Прим. ред.) будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — рассказал РИА Новости один из бойцов, ставший очевидцем события.Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение."В ответ нам крикнули: "Русские сдавайся!". Мы открыли по ним огонь", — рассказал боец.Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом."Послали их.. Русские не сдаются", — сказал боец.О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало об убийстве до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837546135.html
россия
сватово
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Мобилизованные бойцы: "Русские не сдаются, победа будет за нами"
"Русские не сдаются, победа будет за нами": мобилизованные бойцы, выполняющие задачи на сватовском участке фронта, рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками.
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россия, сватово, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сватово, Частичная мобилизация в России
09:30 11.12.2022 (обновлено: 10:55 11.12.2022)
 
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке

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ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
"Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (по противнику. — Прим. ред.) будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — рассказал РИА Новости один из бойцов, ставший очевидцем события.
Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение.
"В ответ нам крикнули: "Русские сдавайся!". Мы открыли по ним огонь", — рассказал боец.
Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом.
"Послали их.. Русские не сдаются", — сказал боец.
О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало об убийстве до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
Путин о дополнительной мобилизации: нет такой необходимости - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 16:49Специальная военная операция на Украине
Речи о дополнительной мобилизации не идет, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСватовоЧастичная мобилизация в России
 
 
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