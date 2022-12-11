https://ria.ru/20221211/mezentsev-1838329875.html

Мезенцев: время требует от Минска и Москвы реакции в сфере импортозамещения

Мезенцев: время требует от Минска и Москвы реакции в сфере импортозамещения - РИА Новости, 13.12.2022

Мезенцев: время требует от Минска и Москвы реакции в сфере импортозамещения

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что совместная работа Минска и Москвы по импортозамещению стала... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-11T20:10

2022-12-11T20:10

2022-12-13T14:12

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

минск

евразийский экономический союз

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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что совместная работа Минска и Москвы по импортозамещению стала более плотной, но условия западных санкций требуют быстрого реагирования и быстрой партнерской работы."Сегодня куда более плотным стал почерк взаимодействия в рамках программ по импортозамещению", - заявил Мезенцев в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он отметил, что "программы импортозамещения будут реализовываться по очень широкому кругу востребованных направлений: это - машиностроение для энергетики, это возможность поддержки взаимодействия в химической промышленности … сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение". "И, конечно, сегодня мы должны говорить о том, что замещение тех недопоставок, которые есть следствие в том числе и санкционного давления, в сфере микроэлектроники, в высокотехнологичных отраслях, требует быстрого реагирования и быстрой партнерской работы. Очень много примеров, успешность этого мы видим сегодня", - сказал госсекретарь.Он также подчеркнул, что "одна из оперативных проблем сегодня – это обеспечение и поддержка транзита лесоматериала из Беларуси на территорию стран ЕАЭС и в третьи страны". "Мы ожидаем, что стороны придут сейчас к единым подходам, скоро мы добьемся понимания необходимости ввода в действие еще одного национального института в налоговой сфере", - сказал госсекретарь.Мезенцев напомнил, что "действующий пакет союзных программ, а их 28, действует до 1 января 2024 года". "Практически более половины задач, которые были поставлены (президентами России и Белоруссии – ред.) Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко на высшем государственном совете 4 ноября ушедшего года, решены. Это важнейший серьезный задел в пользу сближения позиций и умножения потенциала национальной экономики Беларуси и России, это еще очень важный шаг по формированию того делового почерка, той системы отношений, которая сегодня отличает наше межгосударственное, экономическое, гуманитарное, культурное, межрегиональное и по десяткам направлений сотрудничества", - констатировал он.Мезенцев констатировал, что "в стратегическом плане сегодня Россия и Беларусь вновь и вновь подтверждают близость, стратегическое партнерство и глубинное, масштабное, многоэтапное, многогранное сотрудничество". "По сути, сегодня в рамках единого оборонного пространства, единой и обновленной военной доктрины, концепции миграционной политики, единства планов работы пограничных служб, партнерства министерств внутренних дел мы это подтверждаем", - сказал он, дав высокую оценку и межрегиональному сотрудничеству двух стран.

https://ria.ru/20221207/liderstvo-1836998369.html

https://ria.ru/20221203/zaschita-1836133514.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, минск, евразийский экономический союз