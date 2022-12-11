https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856939.html
Очевидец рассказал об ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе
Очевидец рассказал об ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 11.12.2022
Очевидец рассказал об ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе
На базе отдыха в Мелитополе в момент обстрела украинскими войсками был только персонал, рассказал РИА Новости очевидец обстрела. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:06
2022-12-11T13:06
2022-12-11T13:39
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. На базе отдыха в Мелитополе в момент обстрела украинскими войсками был только персонал, рассказал РИА Новости очевидец обстрела.В субботу вечером по окраине Мелитополя были нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Был разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, в результате погибли два человека, пострадали 10.Как рассказал РИА Новости очевидец обстрела, в момент удара на базе отдыха находился только персонал заведения. Ни военных, ни представителей администрации региона там не было.
https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856255.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе
Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе
2022-12-11T13:06
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
13:06 11.12.2022 (обновлено: 13:39 11.12.2022)
Очевидец рассказал об ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе
Очевидец: на базе отдыха в Мелитополе в момент удара ВСУ был только персонал
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. На базе отдыха в Мелитополе в момент обстрела украинскими войсками был только персонал, рассказал РИА Новости очевидец обстрела.
В субботу вечером по окраине Мелитополя были нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Был разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, в результате погибли два человека, пострадали 10.
Как рассказал РИА Новости очевидец обстрела, в момент удара на базе отдыха находился только персонал заведения. Ни военных, ни представителей администрации региона там не было.