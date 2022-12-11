https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856939.html

Очевидец рассказал об ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе

Очевидец рассказал об ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 11.12.2022

Очевидец рассказал об ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе

На базе отдыха в Мелитополе в момент обстрела украинскими войсками был только персонал, рассказал РИА Новости очевидец обстрела. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:06

2022-12-11T13:06

2022-12-11T13:39

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. На базе отдыха в Мелитополе в момент обстрела украинскими войсками был только персонал, рассказал РИА Новости очевидец обстрела.В субботу вечером по окраине Мелитополя были нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Был разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, в результате погибли два человека, пострадали 10.Как рассказал РИА Новости очевидец обстрела, в момент удара на базе отдыха находился только персонал заведения. Ни военных, ни представителей администрации региона там не было.

https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856255.html

мелитополь

запорожская область

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Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе 2022-12-11T13:06 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область