https://ria.ru/20221211/kosovo-1837897530.html

Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово

Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово - РИА Новости, 11.12.2022

Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово

Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовоалбанских властей силой убрать баррикады сербов на севере края,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T17:42

2022-12-11T17:42

2022-12-11T22:15

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БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовоалбанских властей силой убрать баррикады сербов на севере края, передает Радио и телевидение Сербии.Ранее сегодня премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти обратился с этим требованием к контингенту НАТО KFOR. Он уточнил, что ожидает ответ от командования альянса до вечера. По его словам, в случае отказа косовские силовики готовы сами провести операцию.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ранее сегодня вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.Вучич ранее сегодня заявил, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он также подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года.Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837891831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, альбин курти, сербия, приштина, косово, нато, евросоюз