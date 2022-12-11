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Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово - РИА Новости, 11.12.2022
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Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово
Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово - РИА Новости, 11.12.2022
Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово
Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовоалбанских властей силой убрать баррикады сербов на севере края,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:42
2022-12-11T22:15
в мире
александр вучич
альбин курти
сербия
приштина
косово
нато
евросоюз
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БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовоалбанских властей силой убрать баррикады сербов на севере края, передает Радио и телевидение Сербии.Ранее сегодня премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти обратился с этим требованием к контингенту НАТО KFOR. Он уточнил, что ожидает ответ от командования альянса до вечера. По его словам, в случае отказа косовские силовики готовы сами провести операцию.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ранее сегодня вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.Вучич ранее сегодня заявил, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он также подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года.Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.
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в мире, александр вучич, альбин курти, сербия, приштина, косово, нато, евросоюз
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Сербия, Приштина, Косово, НАТО, Евросоюз
17:42 11.12.2022 (обновлено: 22:15 11.12.2022)
 
Вучич созвал Совбез из-за угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово

Президент Сербии Вучич проведет заседание Совета нацбезопасности в 21:00 мск

© AFP 2022 / Armend NimaniСолдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово (KFOR), осматривают баррикады, возведенные сербами возле города Зубин-Поток, Косово. 11 декабря 2022
Солдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово (KFOR), осматривают баррикады, возведенные сербами возле города Зубин-Поток, Косово. 11 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / Armend Nimani
Солдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово (KFOR), осматривают баррикады, возведенные сербами возле города Зубин-Поток, Косово. 11 декабря 2022
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БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовоалбанских властей силой убрать баррикады сербов на севере края, передает Радио и телевидение Сербии.
Ранее сегодня премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти обратился с этим требованием к контингенту НАТО KFOR. Он уточнил, что ожидает ответ от командования альянса до вечера. По его словам, в случае отказа косовские силовики готовы сами провести операцию.

"Из-за последних угроз Альбина Курти о том, что вечером он нападет на сербов на баррикадах всеми имеющимися средствами, президент Александр Вучич созвал заседание Совбеза в 19:00 (21:00 мск)", — уточнило СМИ.

Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ранее сегодня вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
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Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
Вучич ранее сегодня заявил, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он также подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года.
Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.
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