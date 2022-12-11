https://ria.ru/20221211/kosovo-1837867128.html

Косовская полиция заняла объект на плотине на севере края, сообщили СМИ

Косовская полиция заняла объект на плотине на севере края, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.12.2022

Косовская полиция заняла объект на плотине на севере края, сообщили СМИ

Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе, передает портал... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:38

2022-12-11T14:38

2022-12-11T16:52

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БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе, передает портал сербского издания "Вечерне новости"."Бойцы специального подразделения ROSU на бронированных автомобилях и полностью вооруженные вторглись на объект плотины на озере Газиводе, сняли и разорвали сербские флаги со здания. Там они застали охранника, который измерял уровень воды, и выставили его из объекта. По последним данным, они продолжают находиться на занятом объекте", — утверждают журналисты.Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера расположена в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовская полиция в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе, информации о пострадавших нет. Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье была мирная, но напряженная.Накануне в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы ROSU в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что, согласно достигнутым ранее соглашениям, для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837853272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, косово, сербия, приштина