Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html
Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово
Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово - РИА Новости, 11.12.2022
Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово
Евросоюз, по сути, годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:46
2022-12-11T14:55
мария захарова
косово
сербия
ана брнабич
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837871068_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_8f25a2c7218b0d2dafa3f8a1b03a6c12.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз, по сути, годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами", — написала она в своем Telegram-канале, комментируя слова премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС.Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство страны направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при выезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837851795.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837871068_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_5ea8a9218b69e4f40d24bab6ac3be1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, косово, сербия, ана брнабич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Косово, Сербия, Ана Брнабич, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:46 11.12.2022 (обновлено: 14:55 11.12.2022)
 
Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово

Захарова: Евросоюз годами моделировал нынешнее обострение конфликта в Косово

© AP Photo / Bojan SlavkovicСербы блокируют дорогу возле села Рударе, к северу от Митровицы. 11 декабря 2022
Сербы блокируют дорогу возле села Рударе, к северу от Митровицы. 11 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сербы блокируют дорогу возле села Рударе, к северу от Митровицы. 11 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз, по сути, годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами", — написала она в своем Telegram-канале, комментируя слова премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС.
Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство страны направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при выезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 12:14
В Косово может начаться вооруженный конфликт, считает эксперт
 
Мария ЗахароваКосовоСербияАна БрнабичМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала