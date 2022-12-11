https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово

Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово - РИА Новости, 11.12.2022

Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово

Евросоюз, по сути, годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:46

2022-12-11T12:46

2022-12-11T14:55

мария захарова

косово

сербия

ана брнабич

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз, по сути, годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами", — написала она в своем Telegram-канале, комментируя слова премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС.Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство страны направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при выезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.

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косово

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, косово, сербия, ана брнабич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)