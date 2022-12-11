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Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.12.2022
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Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ
Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.12.2022
Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ
Ситуация на баррикадах на трассах севера Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье мирная, но... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:25
2022-12-11T12:25
в мире
александр вучич
косово
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приштина
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Ситуация на баррикадах на трассах севера Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье мирная, но напряжённая.Полиция самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет.В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837851795.html
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в мире, александр вучич, косово, сербия, приштина
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, Приштина
12:25 11.12.2022
 
Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ

Kosovo online: ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, но напряженная

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Ситуация на баррикадах на трассах севера Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье мирная, но напряжённая.
Полиция самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет.
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 12:14
В Косово может начаться вооруженный конфликт, считает эксперт
В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.
"Сербы на севере Косово провели ночь на баррикадах, ситуация в данный момент мирная, но исключительно напряжённая. В северной Косовска-Митровице около 03.00 (05.00 мск) был слышен сильный хлопок. По последней информации, КПП Ярине и Брняк и далее закрыты, косовская полиция запрещает проезд на автомобилях и проход пешком", - передает портал Kosovo online, который также разместил видео.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 23:17
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В миреАлександр ВучичКосовоСербияПриштина
 
 
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