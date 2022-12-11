Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ
Kosovo online: ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, но напряженная
Вид города Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Ситуация на баррикадах на трассах севера Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье мирная, но напряжённая.
Полиция самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет.
В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.
"Сербы на севере Косово провели ночь на баррикадах, ситуация в данный момент мирная, но исключительно напряжённая. В северной Косовска-Митровице около 03.00 (05.00 мск) был слышен сильный хлопок. По последней информации, КПП Ярине и Брняк и далее закрыты, косовская полиция запрещает проезд на автомобилях и проход пешком", - передает портал Kosovo online, который также разместил видео.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.