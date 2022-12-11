https://ria.ru/20221211/kosovo-1837853272.html

Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ

Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.12.2022

Ситуация на баррикадах на севере Косово мирная, сообщили СМИ

Ситуация на баррикадах на трассах севера Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье мирная, но... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:25

2022-12-11T12:25

2022-12-11T12:25

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Ситуация на баррикадах на трассах севера Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье мирная, но напряжённая.Полиция самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет.В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837851795.html

https://ria.ru/20221210/kosovo-1837793335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, косово, сербия, приштина