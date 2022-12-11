https://ria.ru/20221211/kosovo-1837851795.html

В Косово может начаться вооруженный конфликт, считает эксперт

В Косово может начаться вооруженный конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 11.12.2022

В Косово может начаться вооруженный конфликт, считает эксперт

Ситуация в Косово и Метохии может перерасти в вооруженный конфликт до нового года, если европейские структуры и ООН не начнут в ближайшее время решать этот... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:14

2022-12-11T12:14

2022-12-11T12:16

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косово

сербия

приштина

елена гуськова

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация в Косово и Метохии может перерасти в вооруженный конфликт до нового года, если европейские структуры и ООН не начнут в ближайшее время решать этот вопрос, заявила РИА Новости руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство страны направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии.Эксперт напомнила, что статус сербов в Косово и Метохии никак не решен, а руководство Сербии даже не может зайти на эту территорию без разрешения Приштины. Согласно резолюции 1244 СБ ООН сербская полиция может зайти туда, однако этот пункт никто никогда не выполнял. Сербское руководство долгое время шло на уступки в надежде, что албанцы все-таки сделают безопасным проживание сербов в Косово и Метохии, но албанцы намерены сделать все, чтобы сербы полностью ассимилировались или уехали, считает Гуськова."Поэтому вчера Вучич заявил, что не надеется, что сербской полиции разрешат зайти на территорию, но использовать это право он считает необходимым. Мне кажется, что нужно было сделать такие заявки давно, потому что напряжение в Косово и Метохии мы наблюдаем больше десяти лет. Сегодня ситуация настолько сложная, что сербское руководство поставили в такую ситуацию, что у них только один выход - признать независимость Косово и Метохии. Этого Белград сделать никак не может. И в Совете безопасности этот вопрос тоже пройти не может, потому что Россия поддерживает Сербию", - считает она."Поэтому ситуация будет накаляться, сейчас крайне важно не допустить вооруженного столкновения: и сербская армия наготове, и те натовцы, которые внутри Косово, находятся наготове, хотя они не вмешиваются в ситуацию. Но то, что албанская полиция уже за эти годы окрепла и превратилась фактически в армию, тоже мы не должны забывать. Это тоже может серьезно обострить ситуацию и привести к столкновениям", - сказала эксперт.Этот вопрос необходимо решать европейским структурам и Совбезу, уверена Гуськова, нужно не допустить серьезных столкновений и идти на уступки сербскому населению на севере Косово и Метохии."Проблему нужно решать на уровне предоставления прав сербскому населению Косово. Сделать это может Евросоюз и ООН", - подчеркнула она.Также, по словам Гуськовой, вооруженный конфликт может стать вполне реальным до нового года, если соответствующие меры не будут приняты.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221210/kosovo-1837793335.html

https://ria.ru/20221210/serbiya-1837788676.html

https://ria.ru/20221211/napadeniya-1837804035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, сербия, приштина, елена гуськова