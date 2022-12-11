https://ria.ru/20221211/kosovo-1837805736.html

Вучич заявил, что ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины

Вучич заявил, что ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины - РИА Новости, 11.12.2022

Вучич заявил, что ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины

Миссия ЕС по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги косовоалбанских властей Приштины, которые в нарушение всех соглашений направляют... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T04:36

2022-12-11T04:36

2022-12-11T04:39

в мире

александр вучич

альбин курти

приштина

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косовска-митровица

евросоюз

обсе

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Миссия ЕС по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги косовоалбанских властей Приштины, которые в нарушение всех соглашений направляют тяжело экипированные спецпоздразделения "полиции" на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич.В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы косовского "спецназа МВД" в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям, для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством."Говорят, что прибыли для защиты кого-то в многонациональных районах, а там никто ни на кого и не нападал, зачем лжете. Но им нетрудно было убедить (миссию по верховенству закона ЕС - ред.) EULEX, так как они сами с радостью помогает в самоубеждении, как и ОБСЕ, который в Приштине отличается от ОБСЕ в Белграде", - завил Вучич.Он также напомнил о попытке косовской полиции занять муниципальные избирательные комиссии на севере края в минувший вторник и о том, что в среду бронированный автомобили миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.Сербский лидер указал и на неоправданно жесткую силовую акцию по изъятию косовоалбанскими властями более 40 тысяч литров вина в старейшей сербской винодельне "Петрович" в Велика-Хоче на юго-западе края в четверг. Вучич сделал акцент на том, что несколько сортов вина слили в одну цистерну, чем варварски уничтожили высококачественный продукт.Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу сообщил, что косовский "премьер" Альбин Курти "продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением.

https://ria.ru/20221211/napadeniya-1837804035.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/serbiya-1837644548.html

приштина

сербия

косовска-митровица

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в мире, александр вучич, альбин курти, приштина, сербия, косовска-митровица, евросоюз, обсе, нато