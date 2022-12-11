https://ria.ru/20221211/kosovo-1837805736.html
Вучич заявил, что ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины
Вучич заявил, что ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины - РИА Новости, 11.12.2022
Вучич заявил, что ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины
Миссия ЕС по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги косовоалбанских властей Приштины, которые в нарушение всех соглашений направляют... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T04:36
2022-12-11T04:36
2022-12-11T04:39
в мире
александр вучич
альбин курти
приштина
сербия
косовска-митровица
евросоюз
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Миссия ЕС по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги косовоалбанских властей Приштины, которые в нарушение всех соглашений направляют тяжело экипированные спецпоздразделения "полиции" на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич.В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы косовского "спецназа МВД" в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям, для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством."Говорят, что прибыли для защиты кого-то в многонациональных районах, а там никто ни на кого и не нападал, зачем лжете. Но им нетрудно было убедить (миссию по верховенству закона ЕС - ред.) EULEX, так как они сами с радостью помогает в самоубеждении, как и ОБСЕ, который в Приштине отличается от ОБСЕ в Белграде", - завил Вучич.Он также напомнил о попытке косовской полиции занять муниципальные избирательные комиссии на севере края в минувший вторник и о том, что в среду бронированный автомобили миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.Сербский лидер указал и на неоправданно жесткую силовую акцию по изъятию косовоалбанскими властями более 40 тысяч литров вина в старейшей сербской винодельне "Петрович" в Велика-Хоче на юго-западе края в четверг. Вучич сделал акцент на том, что несколько сортов вина слили в одну цистерну, чем варварски уничтожили высококачественный продукт.Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу сообщил, что косовский "премьер" Альбин Курти "продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением.
https://ria.ru/20221211/napadeniya-1837804035.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/serbiya-1837644548.html
приштина
сербия
косовска-митровица
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, альбин курти, приштина, сербия, косовска-митровица, евросоюз, обсе, нато
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Приштина, Сербия, Косовска-Митровица, Евросоюз, ОБСЕ, НАТО
04:36 11.12.2022 (обновлено: 04:39 11.12.2022)
Вучич заявил, что ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины
Вучич: миссия Евросоюза EULEX в Косово и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Миссия ЕС по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги косовоалбанских властей Приштины, которые в нарушение всех соглашений направляют тяжело экипированные спецпоздразделения "полиции" на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы косовского "спецназа МВД" в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям, для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.
"Говорят, что прибыли для защиты кого-то в многонациональных районах, а там никто ни на кого и не нападал, зачем лжете. Но им нетрудно было убедить (миссию по верховенству закона ЕС - ред.) EULEX, так как они сами с радостью помогает в самоубеждении, как и ОБСЕ, который в Приштине отличается от ОБСЕ в Белграде", - завил Вучич.
Он также напомнил о попытке косовской полиции занять муниципальные избирательные комиссии на севере края в минувший вторник и о том, что в среду бронированный автомобили миссии НАТО
KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.
Сербский лидер указал и на неоправданно жесткую силовую акцию по изъятию косовоалбанскими властями более 40 тысяч литров вина в старейшей сербской винодельне "Петрович" в Велика-Хоче на юго-западе края в четверг. Вучич сделал акцент на том, что несколько сортов вина слили в одну цистерну, чем варварски уничтожили высококачественный продукт.
Директор Канцелярии по Косово
и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу сообщил, что косовский "премьер" Альбин Курти
"продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы
и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением.