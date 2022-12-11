https://ria.ru/20221211/kosovo-1837798766.html

СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах

СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах - РИА Новости, 11.12.2022

СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах

Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, передает портал издания "Вечерне новости". РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T00:31

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2022-12-11T02:13

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, передает портал издания "Вечерне новости".Косовские сербы в субботу поставили баррикады на трассах на севере края из-за задержания властями самопровозглашенного Косово бывшего полицейского Деяна Пантича.Пантич, который вместе с коллегами из сербских отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии. Его подозревают в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских из Приштины при вторжении в муниципальные избирательные комиссии, которые произошли на севере края во вторник.Баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, трассы перекрыты грузовиками и строительной техникой.Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине ранее блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kosovo-1837780169.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/serbiya-1837644548.html

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сербия, приштина, в мире, косово