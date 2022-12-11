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СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах - РИА Новости, 11.12.2022
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СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах
СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах - РИА Новости, 11.12.2022
СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах
Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, передает портал издания "Вечерне новости". РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T00:31
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сербия
приштина
в мире
косово
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, передает портал издания "Вечерне новости".Косовские сербы в субботу поставили баррикады на трассах на севере края из-за задержания властями самопровозглашенного Косово бывшего полицейского Деяна Пантича.Пантич, который вместе с коллегами из сербских отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии. Его подозревают в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских из Приштины при вторжении в муниципальные избирательные комиссии, которые произошли на севере края во вторник.Баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, трассы перекрыты грузовиками и строительной техникой.Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине ранее блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.
https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kosovo-1837780169.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/serbiya-1837644548.html
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сербия, приштина, в мире, косово
Сербия, Приштина, В мире, Косово
00:31 11.12.2022 (обновлено: 02:13 11.12.2022)
 
СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах

"Вечерне новости": косовские сербы собираются ночевать на баррикадах на севере края

© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в медиабанкКосовские сербы в городе Косовска-Митровица
Косовские сербы в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Косовские сербы в городе Косовска-Митровица. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, передает портал издания "Вечерне новости".
Косовские сербы в субботу поставили баррикады на трассах на севере края из-за задержания властями самопровозглашенного Косово бывшего полицейского Деяна Пантича.
Баррикады на севере Косово и Метохии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 20:22В мире
СМИ: сербы строят баррикады в Косово из-за задержания бывшего полицейского
Пантич, который вместе с коллегами из сербских отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии. Его подозревают в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских из Приштины при вторжении в муниципальные избирательные комиссии, которые произошли на севере края во вторник.
"В поселке Рударе близ Звечана, где днем были поставлены баррикады и собрались граждане из-за задержания Пантича, установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя. Люди полны решимости провести ночь на баррикадах", - передает портал издания.
Баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, трассы перекрыты грузовиками и строительной техникой.
Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине ранее блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.
Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 21:58В мире
Посол РФ в Сербии: Приштина наращивает силовое присутствие на севере Косова
 
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