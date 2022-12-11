00:31 11.12.2022 (обновлено: 02:13 11.12.2022)
СМИ: косовские сербы будут ночевать на баррикадах
"Вечерне новости": косовские сербы собираются ночевать на баррикадах на севере края
Косовские сербы в городе Косовска-Митровица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, передает портал издания "Вечерне новости".
Косовские сербы в субботу поставили баррикады на трассах на севере края из-за задержания властями самопровозглашенного Косово бывшего полицейского Деяна Пантича.
Пантич, который вместе с коллегами из сербских отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии. Его подозревают в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских из Приштины при вторжении в муниципальные избирательные комиссии, которые произошли на севере края во вторник.
"В поселке Рударе близ Звечана, где днем были поставлены баррикады и собрались граждане из-за задержания Пантича, установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя. Люди полны решимости провести ночь на баррикадах", - передает портал издания.
Баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, трассы перекрыты грузовиками и строительной техникой.
Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине ранее блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.
Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.