https://ria.ru/20221211/koleso-1837889834.html

В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения

В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения - РИА Новости, 11.12.2022

В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения

Двое мужчин с сыновьями четырех и 10 лет застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за поломки, операция по снятию людей продолжалась четыре часа, сообщили РИА РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:50

2022-12-11T16:50

2022-12-11T16:50

происшествия

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Двое мужчин с сыновьями четырех и 10 лет застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за поломки, операция по снятию людей продолжалась четыре часа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ярославской области."Ориентировочно в 11:00 поступило сообщение о том, что в системе управления колесом обозрения было замыкание, она вышла из строя, и колесо остановилось. В этот момент на колесе были заняты две кабинки – в каждой из кабинок были папы с сыновьями, в одной кабинке мальчику четыре года, в другой – десять лет. На этот момент кабинки были в самой верхней точке, на высоте 65 метров", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, все службы сразу выехали на место, установили лебедку и в ручном режиме начали прокручивать колесо."Провернув колесо на четверть, подогнали пожарную машину с люлькой, и людей эвакуировали с помощью люльки… Все это время психолог была на связи с ними, но помощь им не понадобилась", - сказала представитель главка.Она отметила, что операция по эвакуации длилась четыре часа. На улице в это время было примерно 10 градусов мороза, но благодаря тому, что кабинки закрытые, люди были защищены от ветра.

https://ria.ru/20210905/ural-1748738353.html

ярославль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)