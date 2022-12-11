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В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения - РИА Новости, 11.12.2022
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В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения
В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения - РИА Новости, 11.12.2022
В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения
Двое мужчин с сыновьями четырех и 10 лет застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за поломки, операция по снятию людей продолжалась четыре часа, сообщили РИА РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:50
2022-12-11T16:50
происшествия
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Двое мужчин с сыновьями четырех и 10 лет застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за поломки, операция по снятию людей продолжалась четыре часа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ярославской области."Ориентировочно в 11:00 поступило сообщение о том, что в системе управления колесом обозрения было замыкание, она вышла из строя, и колесо остановилось. В этот момент на колесе были заняты две кабинки – в каждой из кабинок были папы с сыновьями, в одной кабинке мальчику четыре года, в другой – десять лет. На этот момент кабинки были в самой верхней точке, на высоте 65 метров", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, все службы сразу выехали на место, установили лебедку и в ручном режиме начали прокручивать колесо."Провернув колесо на четверть, подогнали пожарную машину с люлькой, и людей эвакуировали с помощью люльки… Все это время психолог была на связи с ними, но помощь им не понадобилась", - сказала представитель главка.Она отметила, что операция по эвакуации длилась четыре часа. На улице в это время было примерно 10 градусов мороза, но благодаря тому, что кабинки закрытые, люди были защищены от ветра.
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7 495 645-6601
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происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:50 11.12.2022
 
В Ярославле четыре человека застряли на несколько часов на колесе обозрения

В Ярославле двое мужчин с детьми застряли на четыре часа в кабинках на колесе обозрения

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкКолесо обозрения
Колесо обозрения - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Колесо обозрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Двое мужчин с сыновьями четырех и 10 лет застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за поломки, операция по снятию людей продолжалась четыре часа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ярославской области.
"Ориентировочно в 11:00 поступило сообщение о том, что в системе управления колесом обозрения было замыкание, она вышла из строя, и колесо остановилось. В этот момент на колесе были заняты две кабинки – в каждой из кабинок были папы с сыновьями, в одной кабинке мальчику четыре года, в другой – десять лет. На этот момент кабинки были в самой верхней точке, на высоте 65 метров", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, все службы сразу выехали на место, установили лебедку и в ручном режиме начали прокручивать колесо.
"Провернув колесо на четверть, подогнали пожарную машину с люлькой, и людей эвакуировали с помощью люльки… Все это время психолог была на связи с ними, но помощь им не понадобилась", - сказала представитель главка.
Она отметила, что операция по эвакуации длилась четыре часа. На улице в это время было примерно 10 градусов мороза, но благодаря тому, что кабинки закрытые, люди были защищены от ветра.
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ПроисшествияЯрославльМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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