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Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня" - РИА Новости, 11.12.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221211/kinofestival-1837865984.html
Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня"
Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня" - РИА Новости, 11.12.2022
Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня"
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила Индии стать первой страной-гостем фестиваля кинодебютов "Дух огня", который... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:25
2022-12-11T14:25
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
пурнима ананд
эмир кустурица
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила Индии стать первой страной-гостем фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске.В субботу в День округа в Ханты-Мансийске состоялся первый кинодиалог "Север-Юг", он объединил кинокритиков, режиссеров, продюсеров и актеров, среди которых были признанные специалисты киноиндустрии Индии."Будем рады видеть Индию страной-гостем фестиваля "Дух огня" в 2023 году. Мы предложили и ждем ответа", - сказала Комарова в ходе кинодиалога, отметив, что автономный округ и Индия похожи мультикультурностью, многоязычностью и самодостаточностью.Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд поблагодарила Комарову за предложение Индии стать гостем фестиваля в следующем году.В свою очередь, индийский режиссер Бауддхаян Мукхерджи добавил, что хочет встретиться с российскими студентами на фестивале, чтобы узнать, что именно отличает российское кино от любого другого кино мира.XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре стало известно, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.
https://ria.ru/20221210/nagrady-1837756634.html
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наталья комарова, пурнима ананд, эмир кустурица, россия, ханты-мансийск, индия, брикс
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Пурнима Ананд, Эмир Кустурица, Россия, Ханты-Мансийск, Индия, БРИКС
14:25 11.12.2022
 
Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня"

Губернатор Югры предложила Индии стать страной-гостем кинофестиваля "Дух огня"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКультурно-театральный центр "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске
Культурно-театральный центр Югра-Классик в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Культурно-театральный центр "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила Индии стать первой страной-гостем фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске.
В субботу в День округа в Ханты-Мансийске состоялся первый кинодиалог "Север-Юг", он объединил кинокритиков, режиссеров, продюсеров и актеров, среди которых были признанные специалисты киноиндустрии Индии.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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"Будем рады видеть Индию страной-гостем фестиваля "Дух огня" в 2023 году. Мы предложили и ждем ответа", - сказала Комарова в ходе кинодиалога, отметив, что автономный округ и Индия похожи мультикультурностью, многоязычностью и самодостаточностью.
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд поблагодарила Комарову за предложение Индии стать гостем фестиваля в следующем году.
"Россия и Индия имеют хорошие отношения, тесные связи и являются стратегическими партнерами на протяжении последних лет. Конечно, мы должны производить больше фильмов. Мы делаем как можно больше и пользуемся лучшими практиками для того, чтобы объединить режиссеров", - отметила Ананд в своем обращении к участникам кинодиалога.
В свою очередь, индийский режиссер Бауддхаян Мукхерджи добавил, что хочет встретиться с российскими студентами на фестивале, чтобы узнать, что именно отличает российское кино от любого другого кино мира.
"Для меня большая честь стать частью жюри "Духа огня". Все фестивали обладают определенной философией. Философия вашего фестиваля очень интересна для меня, потому что вы привлекаете и продюсеров, и режиссеров. Я надеюсь, что вы также будете принимать фильмы от дебютантов. Кроме того, мы начали работать над другой важной областью - это проект культурного обмена. Я считаю, что такие фестивали - прекрасная платформа для исследования. Мне хочется служить таким переходным мостом между гражданами России и Индии. Я рад такой возможности", - подчеркнул Мукхерджи.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре стало известно, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваПурнима АнандЭмир КустурицаРоссияХанты-МансийскИндияБРИКС
 
 
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