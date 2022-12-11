https://ria.ru/20221211/kinofestival-1837865984.html

Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня"

Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня" - РИА Новости, 11.12.2022

Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила Индии стать первой страной-гостем фестиваля кинодебютов "Дух огня", который... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:25

2022-12-11T14:25

2022-12-11T14:25

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

пурнима ананд

эмир кустурица

россия

ханты-мансийск

индия

брикс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила Индии стать первой страной-гостем фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске.В субботу в День округа в Ханты-Мансийске состоялся первый кинодиалог "Север-Юг", он объединил кинокритиков, режиссеров, продюсеров и актеров, среди которых были признанные специалисты киноиндустрии Индии."Будем рады видеть Индию страной-гостем фестиваля "Дух огня" в 2023 году. Мы предложили и ждем ответа", - сказала Комарова в ходе кинодиалога, отметив, что автономный округ и Индия похожи мультикультурностью, многоязычностью и самодостаточностью.Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд поблагодарила Комарову за предложение Индии стать гостем фестиваля в следующем году.В свою очередь, индийский режиссер Бауддхаян Мукхерджи добавил, что хочет встретиться с российскими студентами на фестивале, чтобы узнать, что именно отличает российское кино от любого другого кино мира.XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре стало известно, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.

https://ria.ru/20221210/nagrady-1837756634.html

https://ria.ru/20221128/forum-1834815790.html

россия

ханты-мансийск

индия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наталья комарова, пурнима ананд, эмир кустурица, россия, ханты-мансийск, индия, брикс