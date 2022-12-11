https://ria.ru/20221211/kartina-1837803697.html

СМИ: картину сына Байдена оценили в 225 тысяч долларов

СМИ: картину сына Байдена оценили в 225 тысяч долларов - РИА Новости, 11.12.2022

СМИ: картину сына Байдена оценили в 225 тысяч долларов

В Нью-Йорке проходит выставка картин сына президента США Джо Байдена Хантера, самое дорогое произведение которой оценивается в 225 тысяч долларов и уже... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T02:15

2022-12-11T02:15

2022-12-11T05:34

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технологии

джо байден

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НЬЮ-ЙОРК, 11 дек - РИА Новости. В Нью-Йорке проходит выставка картин сына президента США Джо Байдена Хантера, самое дорогое произведение которой оценивается в 225 тысяч долларов и уже привлекло двух заинтересованных покупателей, сообщает газета New York Post.Сотрудник галереи отказался сообщить изданию подробности о потенциальных покупателях этой безымянной горчично-желтой картины с цветочными мотивами размерами 57×98 дюймов (примерно 175×249 сантиметров), выполненной на японской бумаге Yupo."Как стало известно Post, самое дорогое произведение на новой выставке (Байдена - ред.) в Сохо оценивается в 225 тысяч долларов, и у него уже есть два заинтересованных покупателя", - говорится в сообщении газеты.Как пишет издание, после открытия в пятницу выставки под названием "Хайку" в галерее Georges Berges в Нью-Йорке было продано две другие работы сына президента. Арт-дилер Жорж Бержес заявил, эта выставка Байдена открыта для публики, в отличие от прошлогоднего дебютного мероприятия, вход на которое был только по приглашениям.Бержес добавил, что у него в подвале галереи есть несколько картин, которые Байден закончил более 20 лет назад, что, по словам арт-дилера, является доказательством того, что сын президента работал большую часть своей жизни, чтобы быть художником.В июле 2021 года СМИ сообщили, что сын президента Байдена Хантер Байден намерен продавать свои картины в галерее Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Как писало Politico, стартовая цена работ начинается от 500 тысяч долларов, что является "немыслимой суммой" для начинающего художника. Отмечалось, что эта деятельность Хантера вызвала подозрения, что появятся люди, которые будут готовы переплатить за картины Байдена-младшего с целью снискать расположение президента. Похожие обвинения в коррупции уже выдвигались против Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании его отца 2020 года.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

https://ria.ru/20220331/bayden-1781185351.html

https://ria.ru/20221203/skandal-1836035668.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/bayden-1780501619.html

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в мире, технологии, джо байден, руди джулиани, дональд трамп, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, фбр