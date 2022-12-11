https://ria.ru/20221211/germaniya-1837872284.html

Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие

Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие - РИА Новости, 11.12.2022

Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие

Германия пообещала поставить на Украину дополнительное вооружение, заявил в воскресенье посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью Welt am Sonntag. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:54

2022-12-11T14:54

2022-12-11T14:54

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БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Германия пообещала поставить на Украину дополнительное вооружение, заявил в воскресенье посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью Welt am Sonntag."В прямой беседе нам пообещали больше оружия и больше боеприпасов", - сказал он. Макеев не уточнил, о каком оружии идёт речь, но заверил, что об этом будет официально заявлено позднее."Кроме того, мы ведем дальше переговоры о поставке танков Marder и Leopard. Однако решение об этом остается за федеральным правительством", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, украина, россия, германия, нато