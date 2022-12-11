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Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие - РИА Новости, 11.12.2022
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Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие
Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие - РИА Новости, 11.12.2022
Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие
Германия пообещала поставить на Украину дополнительное вооружение, заявил в воскресенье посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью Welt am Sonntag. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:54
2022-12-11T14:54
в мире
сергей лавров
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Германия пообещала поставить на Украину дополнительное вооружение, заявил в воскресенье посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью Welt am Sonntag."В прямой беседе нам пообещали больше оружия и больше боеприпасов", - сказал он. Макеев не уточнил, о каком оружии идёт речь, но заверил, что об этом будет официально заявлено позднее."Кроме того, мы ведем дальше переговоры о поставке танков Marder и Leopard. Однако решение об этом остается за федеральным правительством", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, германия, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО
14:54 11.12.2022
 
Посол Украины заявил, что Германия обещала Киеву дополнительное оружие

Посол Украины Макеев заявил, что Германия обещала дополнительно поставить оружие Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Германия пообещала поставить на Украину дополнительное вооружение, заявил в воскресенье посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью Welt am Sonntag.
"В прямой беседе нам пообещали больше оружия и больше боеприпасов", - сказал он. Макеев не уточнил, о каком оружии идёт речь, но заверил, что об этом будет официально заявлено позднее.
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"Кроме того, мы ведем дальше переговоры о поставке танков Marder и Leopard. Однако решение об этом остается за федеральным правительством", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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